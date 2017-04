A kritikusok fanyalogtak, de a közönség szerette ezeket a sorozatokat

Nem egyszer előfordul, hogy a kritika imád egy sorozatot, a nézőket viszont kevéssé érdekli – akad azonban bőven példa ennek ellenkezőjére is, amikor a kritikusok fanyalognak egy széria láttán, a közönség azonban rárepül. Íme, pár ilyen produkció a Rotten Tomatoes kettős értékelése alapján.

Ha valaki nem ismerné, a Rotten Tomatoes az IMDb-hez hasonló, filmes és tévés adatbázis, ahol azonban nemcsak a felhasználók, de az oldal kritikusai is értékelik az adott műveket. Ránéztünk pár sorozat adatlapjára, és találtunk nagy arányú eltéréseket is, most azokból az esetekből válogattunk, amikor a közönség sokkal jobban szerette az adott produkciót, mint a kritika – természetesen a cikk írásakor látott értékeket közöljük, ezek azóta bármelyik irányba változhattak.

A Trónok harcát mindenki szereti

Vannak olyan sorozatok, amelyeket a kritika és a közönség egyaránt nagyra értékel: a Trónok harca például 95, illetve 93 százalékon áll a két csoportban, a The Walking Dead-et is nagyjából ugyanolyan mértékben, 82, illetve 83 százalékban kedvelik, és az arány az Agymenők esetében is ugyanez.

Az eredeti 24 egyaránt 87 százalékos eredményt ért el a kritikusoknál és a nézőknél is, a tavalyi év talán legjobb sorozatát, az Aznap éjjel-t 95, illetve 92 százalékra értékelte a két csoport, az HBO másik, közelmúltbeli durranása, a Westworld pedig 89, illetve 92 százalékon áll.

Találunk azonban olyan szériákat is, ahol elég nagy az eltérés a nézői szavazatok javára – ezekből válogattunk, a címek után zárójelben előbb a kritikusoknál, majd a nézőknél elért százalékot közöljük, kiszámolva azt is, hogy a kettő között mennyi a különbség.

True Detective (75 – 87, a különbség: 12)

A kritikusok oldalán valószínűleg a második évad rontotta le az átlagot, arról mi sem voltunk olyan jó véleménnyel, holott az elsőt zseniálisnak tartottuk. Az első szezonban Woody Harrelson és Matthew McConaughey nyomozott egy sorozatgyilkos után a misztikus Délen, a másodikban Los Angeles dzsungelében bolyongtak a szereplők, többek között Colin Farrell, Vince Vaughn, Rachel McAdams, Taylor Kitsch.

Castle (72 – 88, a különbség: 16)

A procedurális krimisorozatokra valószínűleg amúgy is az a jellemző, hogy a közönség jobban kedveli őket, mint a kritika, hiszen viszonylag egyszerű eszközökkel, bejáratott fogásokkal fogják meg a nézőket. A Castle nyolc évad után ért véget tavaly májusban, a címszereplő egy krimiszerző volt, aki megfigyelőként vett részt rendőrségi akciókban, majd össze is gabalyodott a csinos Beckett nyomozóval.

Wayward Pines (58 – 76, a különbség: 18)

A Twin Peaks hangulatát idéző történetben az Oscar-díjra jelölt Matt Dillon karaktere nyomozott két eltűnt szövetségi ügynök után egy kisvárosban, amelyről aztán kiderült, hogy a föld utolsó települése, ebben az összeállításban is megemlékeztünk róla. A szériában Carla Gugino és Juliette Lewis is szerepet kapott, rendezőként Antal Nimród is közreműködött, a londoni sajtóbemutatón az Origo is ott volt annak idején.

Sikoly: a sorozat (47 – 73, a különbség: 26)

Az MTV főleg a fiatalokat célozta meg a Sikoly-filmek sorozatváltozatával – és túlnyomórészt valószínűleg ők is nézték –, már az egész sztori egy videó megosztásával indult a közösségi oldalakon. Ennek ellenére nem könnyed tinisorozatot kaptunk, ahogyan az eredeti horrorfilmekben, úgy itt is voltak bőven ijesztő és naturális jelenetek. Az MTV már megrendelte a harmadik évadot is, ez még valamikor idén érkezik.

Man with a Plan (21 – 80, a különbség: 59)

A Jóbarátok egykori Joeyja, vagyis Matt LeBlanc új vígjátéksorozatát a kritika ötlettelennek nevezte, és úgy érezte, hogy a színész jócskán alulteljesít – úgy tűnik azonban, hogy a sármja a közönségnél még mindig működik. A szitkom egyébként egy apáról szól, aki – miután a felesége visszamegy dolgozni – vállalja, hogy otthon marad a gyerekekkel, de ebből természetesen számos bonyodalom fakad.

Marco Polo (24 – 92, a különbség: 68)

A Netflix 2016 végén kaszálta el a Marco Poló-t, a tavaly júliusban bemutatott második évaddal véget ért a felfedező története. A sorozat Marco Polo (Lorenzo Richelmy) mongóliai éveit mutatta be, Magyarországon forgatták egy részét, amúgy pedig a világ egyik legnagyobb költségvetésű szériája volt, valószínűleg ez is közrejátszott abban, hogy nem folytatódott tovább.

Damien: A Sátán kegyeltje (11 – 81, a különbség: 70)

Az Ómen tévés folytatásában Damien már felnőtt, Bradley James játssza, a TVLine szerint viszont olyan lagymatagon, mintha a sátánnak az lenne a terve, hogy halálra untatja az emberiséget. Annyira a nézők sem tolongtak egyébként – hiába is adtak itt jó értékelést –, a legnézettebb epizódra is nagyjából 750 ezren voltak csak kíváncsiak, az A&E egy évad után le is vette a sorozatot a képernyőről.