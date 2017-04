Egy irodalomtanár elemezte Pápai Joci eurovíziós dalát

Pápai Joci az Origo című dallal képviseli majd Magyarországot az Eurovízión, a dalszövegről egy irodalomtanár is elmondta a véleményét.

Az énekes büszkén mutatta meg a levelet, amit Erzsike, egy irodalomtanár küldött neki - a tanárnőnek nagyon bejön a dal, hosszasen ecsetelte, hogy miért.

"Én is azt gondolom, hogy nagy örömünk lesz még ebben a szereplésben. Én a magam részéről nagyon is büszkén vállalom, hogy ő képvisel engem és lehet, hogy bizonyos szempontból "prozódiai rémálom", máshonnan nézve meg annyira zseniális, hogy nem érdemes prozódiát számon kérni rajta. A facebookos fiók-Petőfi azt nem vette észre, hogy a szerző vérbeli költő, aki képekben gondolkodik és tudatosan szerkeszti a verset. Maga a dal is tudatosan szerkesztett, amiben különböző zenei irányzatok találkoznak, az archaikus és a modern, a cigány és a magyar népzene" - írja.

A levélben szerepel az is, hogy a szöveg szintjén az első rész a magyar népdalok hangján szólal meg, hibátlan prozódiával és rímeléssel, és a rap képviseli a dalban a modernitást.

"Itt már megbicsaklik a ritmus, de kárpótolnak a nagy erejű költői képek. A Sejtelmes erők laknak a gyerekbe / Félnek tőle, látszik a szemekben minden prózában elmondható kifejezésnél erősebb képi megfogalmazása a tehetségnek, az elhivatottságnak. Az egész szöveget átható isteni gondviselés gondolatának kiteljesedése az utolsó már-már látomásszerű kép. Hosszú az út, sebek a hátamon / Ezrek könnyei folynak a gitáromon!. Az első sorban félreérthetetlen a bibliai utalás, a kálváriát járt, megkorbácsolt Krisztus képe, a második pedig sokszoros jelentésrétegével utalhat a méreggel átitatott tömegekre, vagyis azokra, akik a művészetének részesei lettek, de asszociálhatunk minden megelőző generációra is, akiknek a tehetsége ő benne teljesedik ki."

A tanárnő szerint az Origo versként is megállja a helyét, a "a dalszöveg író legnagyobbak, Bereményi vagy Dusán színvonalát képviseli. És könyörgöm, senki nem jöjjön azzal, hogy de ez a része a produkciónak az, amelyik végképp semmit sem számít, mert a külföld nem érti. Dehogynem érti. Lehet, hogy nem érzékeli minden finomságát, de az előadás őszintesége és érzelmi intenzitása felülírja az értési fehér foltokat."

Az egész mezőnyt meghallgatta, és szerinte Pápai Joci dalán kívül nincs még egy dal a mezőnyben, amelyik ennyire egyedi lenne, ennyire megtestesítené eurovíziós eszményemet: bátran kísérletező, innovatív zene, amelyikről pontosan tudom, hogy honnan jött, anyanyelven.

Az Origo szövege

Be kell csuknod a szemed

Úgy láthatsz meg engemet

Hogy meghódítsd a szívem

Ismerned kell lelkemet

Ha nem kellek, hadd menjek

Én csavargónak születtem

Kínlódtam már eleget

De az Isten lát engem

Miért hazudtad azt nekem

Hogy nem számít a színem

Tudtad barna a szemem

Sosem változik bennem

Nem kérek már belőled

Menj el innen hagyj engem

Ne is lássalak téged

Átkozott légy örökre

Engem négyévesen megszólított az Isten

Egy igazi fegyvert adott a kezembe

Tudtam csak ő vigyázhat rám

Többet gyakoroltam vele mint egy szamuráj

Benne bízhatok, mindig az igazat mondja

Vele sírhatok, de az utat mutatja

Egy olyan szövetség, ami marad örökké

Fel nem áldozható, ő a legfőbb kincsem

Sejtelmes erők laktak a gyerekben

Féltek tőle, látszik a szemekben

A húrjaim támadnak, sírnak a testekben

Hiába is véded ki, méreg a hangszerben

Nagy tömegeket itattam át vele

Hallod a dallamom, már tudod a nevemet

Hosszú az út, sebek a hátamon

Ezrek könnyei folynak a gitáromon