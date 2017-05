Ki kicsoda ebben a zűrös Kardashian családban?

Május 1-jén indul a Nagy Kardashian sztori a megújult LifeNetwork, azaz a Life Tv műsorán - a reality show a népes Kardashian család mindennapjait és botrányait követi nyomon. A temperamentumos família az évek során egyre csak gyarapodott, férjek és feleségek követték egymást, így mára már egy szövevényes családfával büszkélkedhetnek Kardashianék. Íme egy kis segítség, hogy eligazodjunk a harsány családtagok között.

Robert Kardashian (1944-2003)

A publikum az O. J. Simpsonnal való barátsága, majd a gyilkossággal kapcsolatos perben játszott szerepe kapcsán ismerte meg Robert Kardashiant. A világhírű Kardashian lányok édesapja, az örmény származású amerikai ügyvéd és üzletember 2003-ban hunyt el nyelőcsőrákban. Lányait hihetetlenül megviselte édesapjuk elvesztése, mivel nagyon közel álltak egymáshoz.

Kris Jenner (62)

A Kardashian-Jenner testvérek édesanyja fiatalon, 23 évesen ment hozzá Robert Kardashianhez, akivel 1991-es válásukig 4 gyermekük született. A pár Kris viszonya miatt vált el, majd egy hónappal később Kris újraházasodott Bruce Jennerrel, akivel 2015-ös válásukig maradtak együtt. A Nagy Kardashian-sztoriban való szereplése mellett egy igazán sikeres üzletasszony. Irányítja saját cégét, a Jenner Communicationst, és ő menedzseli Kim és a többi testvér karrierjét is.

Caitlyn Jenner (68)

A korábban Bruce Jennerként ismertté vált olimpikon két évvel ezelőtt átesett egy nemváltoztató műtéten, amelynek hírét a Vanity Fair címlapján ismerhette meg a világ. Krisszel közös lányai nehezen fogadták, Kylie-t különösen megviselte édesapja döntése, de látva, hogy azóta mennyivel jobban érzi magát a bőrében, az egész család megbékélt új életével.

Kim Kardashian (37)

A 'famous for being famous', azaz az "arról híres, hogy híres" fogalom megtestesítője. Paris Hilton barátnőjeként és stylistjaként ismerte meg őt a világ, majd a családjuk reality show-jában alapozta meg azóta is egyre növekvő hírnevét. A social média felületeken 100 milliót megközelítő követőszám is azt bizonyítja, hogy az emberek imádják Kimet. 2014-ben házasodott össze Kanye Westtel, akivel azóta két közös gyermekük született. Kim az elképesztő plasztikai műtétek és extrém kontúrozási technikája miatt is ismert a fiatal korosztály körében.

Kourtney Kardashian (38)

Kourtney híres se vele-se nélküle kapcsolata Scott Disickkel évek óta foglalkoztatja a rajongókat. Habár 2015-ben törvényesen elváltak útjaik, de immáron 3 gyermekük miatt napi kapcsolatban maradtak. Kourtney húga és egyben legjobb barátnője, Khloé rengeteg időt tölt vele és gyermekeivel. Mason, Penelope és Reign nem is álmodhatnának jobb nagynéniről.

Khloé Kardashian (33)

Kim, Kourtney és Khloé közös üzlet ügyeit Khloé vezeti leginkább, emellett több más márkával is együttműködik. Tavaly vált el a férjétől, az NBA-nyertes kosaras Lamar Odomtól. A jelenleg hivatalosan szingli realitysztár ha csak teheti, a családjával van, illetve az egészséges életmódra fókuszáló realitysorozatának, a Revenge bodynak szenteli minden percét.

Rob Kardashian (30)

Az egyetlen fiú a testvérek között. A korábban különböző sportágakban jeleskedő Rob manapság többnyire arról híres, hogy testvéreinek ad okot az aggodalomra életmódjával vagy botrányosabbnál botrányosabb barátnőivel.

Kendall Jenner (22)

Az újdonsült szupermodell pillanatok alatt került pályája csúcsára, és sikere azóta is töretlen. A legnagyobb márkákkal és tervezőkkel dolgozik együtt, és szinte egy szabad perce sincs, annyi a felkérése. Húgával együtt a figyelem középpontjában nőttek fel, és amint szüleik megengedték, mindketten saját karrierjük építésébe kezdtek.

Kylie Jenner (20)

Mára már a legfiatalabb testvér is sikeres karrierrel büszkélkedhet, saját sminkmárkájának termékei a legkeresettebb kozmetikumok között szerepelnek. Kapcsolata édestestvérével, Kendall-lel a legerősebb, akivel együtt cseperedtek fel a kamerák előtt. Kylie nemcsak kozmetikumairól híres, botrányos plasztikai műtétjei miatt is hangos a sajtó.

Scott Disick (34)

Scottot a világ Kourtney-vel való kapcsolatáról ismerte meg. 2006-ban Mexikóban ismerkedtek meg és több évig viharos kapcsolatban voltak. Később a lánykérés is szóba került, de Kourtney nem rajongott az ötletért. Született 3 közös gyerekük, Mason, Penelope és Reign, de 2015-ban hivatalosan szétmentek, a gyerekeket viszont azóta is közösen nevelik.

Kanye West (40)

A legszókimondóbb rapperek egyike, 1996 óta áll a zeneipar élén, az utóbbi években saját divatmárkájával is sikert aratott. 2012 áprilisában jött össze Kimmel, másfél évvel később Kanye megkérte a Kardashian lány kezét, az esküvőjük az évtized, ha nem az évszázad legfényűzőbb eseménye volt. Esküvői fotójuk sokáig vezetett az instagram like-ok számával.

Lamar Odom (38)

NBA-s kosaras, a Los Angeles Lakers volt játékosa. Khloé-val 2009-ben házasodtak össze csupán egy hónap együtt járás után. Közös reality tv sorozatot is indítottak Khloé-val, ami 2 évadon át mutatta be mindennapjaikat. Khloé 2013-ban beadta a válókeresetet, de évekig nem jött össze a válás, majd 2015-ben Lamar-t eszméletlenül találták, kórházba szállították és napokig kómában volt. Ezután Khloé visszavonta a keresetet és aktívan részt vett Lamar felépülésében.

Tyga (28)

Egyike korunk legsikeresebb rappereinek, de emellett botrányos kapcsolatairól is ismert. A híres rapper 2013-ban jött össze Kylie-val. Az első években titkolták és tagadták kapcsolatukat, és csak Kylie 18. születésnapja után jelentették be szerelmüket. Hivatalos információk szerint 2016 májusában szakított a pár, de többször felröppent a hír, hogy együtt látták őket ezután is.

