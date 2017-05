Sztárok, akik súlyos betegséggel küzdenek

A gyönyörű és elérhetetlen sztárokra rajongóként könnyű úgy gondolni, mint sebezhetetlen, emberfeletti lényekre, sok esetben azonban – velük együtt – azzal kell szembesülnünk, hogy a pénz, a szépség, a tehetség és a siker nagyon sok mindentől nem véd meg. Több híresség minden bizonnyal bármikor cserélne bármely hétköznapi rajongójával, ha újra egészséges lehetne.

Charlie Sheen

Amikor a Két pasi – meg egy kicsi egykori sztárja a Today című műsor vezetőjének, Matt Lauernek bejelentette, hogy HIV-pozitív, az sokkoló volt ugyan, de sajnos egy cseppet sem meglepő – ismerve a színész jól dokumentált, drogokkal és prostituáltakkal teli előéletét.

Sheen pedig ezek után tovább sokkolt, amikor azzal került a címoldalra, hogy egy holisztikus csodadoktorhoz fordult a hagyományos gyógyszeres kezelés helyett. „Már egy hete leálltam a gyógyszereimmel. Az életemet kockáztatom? Persze. Na és akkor mi van? Úgyis halva születtem" – mondta a botrányhős a híres tévés doki, dr. Oz show-jában.

Később kiderült, hogy a szóban forgó mexikói „orvos" hónapok óta engedély nélkül praktizált az Egyesült Államokban, így a színész visszatért a gyógyszeres kezeléshez. Nemrégiben úgy nyilatkozott, hogy azóta szinte kimutathatatlan állapotra sikerült visszaszorítani a vírust a szervezetében, ami egy új, kísérleti kúrának köszönhető.

Michael J. Fox

Mindenki kedvenc Marty McFlya 1998-ban tárta a világ elé, hogy Parkinson-kórban szenved. A színész akkor már hét éve küzdött a kórral, amit állítása szerint úgy fedezett fel magán, hogy remegni kezdett az egyik ujja. Szintén a sztár nyilvánosság elé való kilépése előtt történt, hogy egy agyműtéten is átesett annak érdekében, hogy csökkentsék a betegség tüneteit.

Az azóta eltelt időben Fox nemcsak fáradhatatlan szószólója lett a Parkinson-kór elleni küzdelemnek, de rengeteg pénzt is gyűjtött az ügy érdekében. Az általa alapított The Michael J. Fox Organization mára több mint 700 millió dollárt szedett össze, amely összeggel a betegség gyógymódjának megtalálását célzó kutatásokat támogatták.

A színész maga pedig már évtizedek óta együtt él a kórral – holott amikor diagnosztizálták, azt mondták neki, csak tíz éve van hátra. Sőt a sztár egy kisebb szünet után a színészethez is visszatért: A férjem védelmében című sorozatban nyújtott alakításáért háromszor is jelölték Emmyre. A szemmel is jól látható tüneteim talán zavaróak, de nem fájdalmasak" – nyilatkozta betegségéről Fox, aki életerejével és életszeretetével minden bizonnyal rengeteg sorstársának mutat pozitív példát.

