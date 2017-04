Felnőtt, sármos szívtipró lett Ross fia a Jóbarátokból

A népszerű sitcom 2000 és 2002 között bemutatott epizódjaiban egy Cole Sprouse nevű gyerekszínész játszotta Ross Geller kisfiát, Bent. A srác ma már 24 éves, és igazi szívtipró lett. Nézze meg a felnövekedését bemutató videót!

Sprouse-nak egyébként van egy ikertestvére is, Dylan, s habár a filmekben és sorozatokban megszokott, hogy ikrekkel játszatják el ugyanazt a szerepet (mivel egy forgatás igen fárasztó lehet egy kisgyereknek), a Jóbarátokban egyedül Cole szerepelt.

@ColeSprouse #HeartThrobALERT Damon Baker (@damon_baker) által megosztott bejegyzés, 2016. Jún 24., 12:11 PDT

A két fivérnek ugyanakkor volt egy közös Disney-sorozata is, a 2005 és 2008 között futott Zack és Cody élete, amely több spin-offot is megért, és amiben a képernyőn is ikreket játszottak – ezzel szemben az Apafej című Adam Sandler-moziban még 1999-ben ketten együtt, felváltva formálták meg a főhős rosszcsont, mégis imádnivaló kisfiát, Juliant.

Get a man who looks at you the way I look at Magnus Dylan Thomas Von Sprouse (@dylansprouse) által megosztott bejegyzés, 2017. Ápr 22., 14:33 PDT

A két fiú egyébként 8 hónapos korában kezdett színészkedni – ma már 24 évesek, és még mindig játszanak. Miközben az igazi szívtipróvá serdült Cole jelenleg egy Riverdale című népszerű sorozatban szerepel, addig a visszahúzódóbb, hosszú hajú Dylannek idén jön ki egy nagyjátékfilmje, Dismissed címmel.

A Popsugar fent látható, bűbájos videójában azt nézhetjük meg, hogyan vált felnőtté a két gyerekszínész a szemünk láttára.