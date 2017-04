Csirkeember és boszorkány is feltűnt a tehetségkutatóban

A Britain's Got Talent című tehetségkutató műsor áprilisban már a tizenegyedik évadját kezdte, a válogató szakaszban természetesen most is lehetett fura alakokkal, érthetetlen produkciókkal találkozni. Ilyenekkel a korábbi évek is szolgáltak, mutatunk pár elképesztő videót.

A csirkeember

A 71 éves nyugdíjas tanár, Michael Lavender azzal állt színpadra, hogy a dzsungelben élő állatok hangjait fogja utánozni, ehelyett azonban csak egy óvodás szintű csirkeimitációig jutott, még egy tojást is "kitojt" magából:

Szerelmes lábfejek

A Németországból érkezett Anne Klinge azt játszotta el, hogy felöltöztette mindkét lábfejét, az egyiket férfinak, a másikat nőnek, majd azok ketten szerelembe estek egymással. A közönségnek tetszett amúgy a produkció, a zsűri tovább is juttatta a nőt, az előadásban mégis van valami szörnyen beteges:

Elefántsztriptíz

Egy 41 éves családapa a Nellie the Elephant című gyerekdalt énekelte el, pont egy orrműtét után, erős orrhangon. A produkcióban azonban még az énekben volt a legkevesebb hiba, nem biztos, hogy a gyerekek pont ezt szerették volna látni az apjuktól egy országos tévé főműsoridejében:

Majd' kiesett a szeme

A Popeye művésznevet nem egy erőművész választotta, az alábbi fellépőnél valószínűleg külön, "pop eye"-ként kellett értelmezni, miután a férfinak az volt a trükkje, hogy szinte kipattintotta a szemgolyóját az üregéből. Elég fájdalmas látvány, de továbbjutott vele:

Démoni Jégvarázs

Valószínűleg nem hallotta még úgy a Jégvarázs slágerét, a Let It Go-t, ahogyan Aaron Marshall előadta. Az egyik zsűritag, Amanda Holden egyből felélénkült, amikor meghallotta a kezdő hangokat, a lelkesedése azonban roppant hamar alábbhagyott:

Csont nélkül

A Bonetics néven szereplő versenyző a produkció előtt arról beszélt, hogy a tánc segített neki leküzdeni a magatartási problémáit, de valószínűleg senki nem erre számított tánc címén. Hasonlóképp fájdalmas látvány, mint a szempukkasztó Popeye produkciója, a közönség és a zsűri mintha minden másodpercben azon aggódott volna, hogy mikor törik el a srác valamelyik végtagja:

A profi szellentő

Próbálta már elszellenteni a Kék Duna-keringő-t? Ja, hogy eddig eszébe sem jutott? Egy Mr. Methane (Metán) művésznevű szuperhős közönség előtt is előadta, állítólag a mai napig fellép vele különféle rendezvényeken:

A gonosz boszorkány

A Gwyneth nevű boszorkány a közönség hölgytagjaihoz kívánt szólni, a zsűri azonban igen hamar leállította – mire a nő annyira megsértődött, hogy megátkozta mindhárom tagot. Igaz, ennek már nyolc éve, nem tűnik úgy, mintha fogott volna az átok.