Mennyit keresnének a valóságban kedvenc sorozatkaraktereink?

Érdekes eljátszani a gondolattal, hogy a tévében, sorozatokban látott karakterek hogyan élnének a valóságban, ennek pedig egyik fontos szelete, hogy a szakmájukkal mennyit tudnának megkeresni – vajon futná-e arra az életszínvonalra, amit a fiktív történetben megteremtettek maguknak?

A Bizdaq.com nevű üzleti portál számolt utána, hogy a sorozathősök és filmes karakterek mennyit keresnének a valóságban, a DigitalSpy pedig egy galériában szedte össze a legfontosabb eredményeket.

E szerint Sherlock magánnyomozóként nem keresne olyan nagyon jól, évi 25 ezer fontos bevételre számíthatna, ami az aktuális középárfolyamon 9 millió 236 ezer forintnak felel meg. Ez durván 770 ezer forintos havi fizetést jelent, ami Magyarországon jó pénznek számít, a londoni árak mellett viszont aligha telne belőle egy Baker Street-i lakásra.

Ehhez képest már a Városfejlesztési osztály fő tisztviselője, Leslie Knope is jobban keres, pedig az ő zsebe sincs annyira kitömve, mint például Sheldon Cooperé vagy Ross Gelleré: Knope kisasszony 41 ezer fontot, vagyis 15 millió 147 ezer forintot vihet haza egy évben.

A Breaking Bad főhőse valószínűleg milliókat kaszált a drogügyletekből, középiskolai kémiatanárként azonban csak évi 51 ezer fontra számíthatna, míg Michael Scottnak az Office-beli papírgyár regionális menedzsereként évente nagyjából 63 ezer font ütné a markát.

Az itthoni viszonyokhoz képest talán meglepő lehet, hogy a tudományos területen dolgozók milyen jól keresnek, Sheldon Coopernek is lenne pénze bőven képregényre, hiszen szenior elméleti fizikusként évi 80 ezer fontos, közel 30 millió forintos fizetésért dolgozhatna valamelyik egyetemen.

Bár a Jóbarátok-ban Chandler volt az igazán jól kereső, elismert paleontológusként Rossnak sem kellett szűkölködnie, évente 85-86 ezer font üthette a markát – már ha bízhatunk a Bizdaq.com számításaiban.

A legjobban azonban a médiában dolgozó szakemberek keresnek, a Mad Men – Reklámőrültek Don Draperje évi 92 ezer fontot szakíthatna a valóságban – és akkor a bónuszokról még nem is beszéltünk –, A stúdió-ban látott fiktív műsor vezető írója, Liz Lemon pedig akár évi 886 ezer fontot, 327 millió forintot is hazavihetne.

Nézzük a magyarokat!

A Szomszédok elején a Magyar Rádiónál dolgozott sofőrként Taki bácsi (a 2006-ban elhunyt Zenthe Ferenc), később taxis lett. „Először magántaxisként szállított utasokat, majd csatlakozott a Buda Taxihoz, utána a 6×6 Taxihoz. Egy piros színű Ladája volt, amit Deziré révén Almáéktól kapott. Többször lelopták már róla a kereket, egyszer még egy halottat is elszállítottak vele, és reggel feltűnt neki, hogy máshol áll az autó, mint ahová este leparkolta” – olvasni róla. Ha ma taxizna Budapesten, 250–500 ezer között keresne. Sok taxis ennél is többet visz haza, de Taki bácsi nem volt simlis, adna számlát, és a részeg fiatalok által elhagyott mobilt, tárcát is visszaadná.

Szemben a jóságos Taki bácsival, a Barátok közt alapszereplője, Berényi Miklós korántsem a becsület és tisztesség széplelkű bajnoka, ő addig kavar, míg jól nem jár, ellenfelei pedig csúnya kudarcélményekkel kullognak tova. A Szőke Zoltán alakította karakter egyértelműen a dallasos Jockey magyar megfelelője, a simlis vállalkozó, aki ugyan szorgosan dolgozik, munkát is ad sokaknak, de közben azon iparkodik, hogy a saját pecsenyéjét sütögesse. Fővárosi építkezési vállalkozóként 1-2 milliós összeget tenne el havonta, ennek egy részét azonban el kéne titkolnia az adóhatóság elől.

Miklósi Attila, akit Thuróczi Szabocs alakít az Aranyélet-ben, a jó és a rossz között evickél, de hasztalan próbál kitörni az illegalitásból, és tisztes munkával pénzt keresni, ez nem nagyon sikerül neki. Csempészet, ingatlanspekuláció, zsarolás, gyilkosság, sok minden összejön neki, és már a második évad után látható, hogy a sztori lassan, de biztosan egy maffiacsalád felemelkedéséről szól. Attila egy adott ponton besokall, és elmegy áruházi biztonsági őrnek egy Spar-szerű üzemegységbe (a kinti jeleneteket Újpesten vették fel, a Chinoin melletti üzletben). Fizetése ekkor nettó 100–150 ezer lehetett.

Dr. Szatmári Dalma a Válótársak-ban látható, Kovács Patrícia alakítja. Jakab Dávid (Scherer Péter figurája) egy igen gazdag vállalkozó, ő nyilván nem SZTK-ba megy, a nő pedig láthatóan egy menő magánkórházban kardiológus: az egész rendelő, a környezete is ezt mutatja. Ennek megfelelően nettó 500 ezret biztos hazavisz havonta, plusz a hálapénz.