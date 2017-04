A leszbikus sztárházaspár visszatért a nászútról

Az Orange Is the New Black című sorozatból ismert színésznő, Samira Wiley és a széria forgatókönyvíró-producere, Lauren Morelli március végén kötöttek házasságot. A többek közt Disneylandbe vezető romantikus nászút után most először mutatkoztak együtt a vörös szőnyegen, ahol még mindig nagyon szerelmesnek tűntek.

Wiley és Morelli március 25-én egy Palm Springs-i ceremónián két és fél év együttjárás és öt hónapig tartó eljegyzés után kötötték össze az életüket.

A forgatókönyvíró korábban, 2012 és 2014 között egy férfival, a szintén író-producer Stephen Basilone-nal élt házasságban, de már házasságkötésük után öt hónappal elköltözött tőle, mivel épp az Orange Is the New Black megírása közben ébredt rá, hogy valójában a nőket szereti.

A friss házaspár a nászútról több fotót is megosztott a Twitteren és az Instagramon, a nagy esemény után pedig most először mutatkoztak nyilvánosan.

A vörös szőnyeges megjelenés apropója Wiley új sorozatának, A szolgálólány meséjé-nek Los Angeles-i premierje volt, ahol a friss házas szerelmesek folyamatosan mosolyogva és egymás kezét fogva jelentek meg.