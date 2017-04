Teljesen átalakul az új évadra a Walking Dead

A The Walking Dead következő, nyolcadik évadjára teljesen átalakul az egyes részek szerkezete, másként folytatják a történetmesélést.

A nyolcadik szezonra jelentősen átalakul a The Walking Dead, mondta a sorozat showrunnerje, Scott Gimple az Entertainment Weeklynek.

Az alkotók felhagynak azzal a módszerrel, hogy minden részben másik karakter köré építik a sztorit, az újabb epizódokban inkább kisebb darabokat villantanak fel a nagy kirakóból.

Gimple szerint ezzel fel akarják rázni a sztorit, amire most nagy szükség is van, hiszen korábban is többször változtattak már a történetmesélés módján, a legutóbbi eljárás azonban nem annyira jött be a rajongóknak.

A nyolcadik évad egyébként a Rick és Negan csapatai között dúló háborúról fog szólni, három szereplő, Jadis, Simon és Enid nagyobb teret kap majd a történetben.