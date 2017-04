Weisz Fanni bikiniben szédíti egy szálló lakóit

„Nem gondoltam volna, hogy Magyarország ennyire szép. Érdemes egy kicsit körülnézni benne, mert sok olyan apró csodát rejt, amiről nem is tudunk. Érdemes a kirándulást, városnézést belföldön kezdeni, ezt én is most tanultam meg" - mesélte egy korábbi interjúban, amikor az Ég, föld, férfi, nő című utazós műsort készítette. Hazája nagy részét bejárta, megismerte, most azonban Törökországban van, és nem sajnál korán kelni, hogy még ne legyen senki a medencében vagy a háttérben.