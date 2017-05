Átvertek egy tévétársaságot, mehetnek a bíróságra

Két amerikai komikus erőművésznek adta ki magát, így került be egy élő reggeli műsorba, ahol aztán csupa hülye trükköt hajtott végre – a tévétársaság be is perelte őket az átverés miatt.

Joe Pickett és Nick Prueher alapították a Found Footage Festivalt – ahol garázsvásárokon, bolhapiacokon beszerzett felvételeket vetítenek humoros körítéssel –, most pedig azzal álltak elő, hogy Chop és Steele néven erőművészeknek adták ki magukat.

Kiadtak egy sajtóanyagot, amelyben leírták, hogy szerepeltek az America's Got Talent-ben, egyébként Disneylandben szoktak fellépni, a WEAU nevű helyi tévé pedig ez alapján hívta be őket reggeli műsorába, a Hello Wisconsin-ba. Ez lett belőle:

A műsorvezető másnap e-mailben gratutált a srácoknak a jól sikerült átverésért, a tévétársaságnak azonban kicsit sem jött be a dolog, szerintük a duó hülyét csinált a nézőkből, be is perelték őket a kis csíny miatt.

Prueher a The Mercury Newsnak azt mondta, szerinte a tévétársaságnak nincs semmi humora, egyébként pedig egy egyszerű Google-kereséssel kideríthették volna, hogy Chop és Steele valójában nem létezik.