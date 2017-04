A nagyokkal folytatódik a Virtuózok

A nagyok válogatójával folytatódik a Virtuózok komolyzenei tehetségkutató idei szériája péntek este.

A nagyok korcsoportjának előválogatóján már nemcsak hangszeres zenészek mutatkoznak be, hanem számos énekes fiatal is megmutatja tehetségét. A zsűri most is csaknem harminc versenyző közül választja ki az elődöntőbe jutó kilenc tehetséges fiatalt.

A harmadik széria jelentkezői között sok új tehetséggel találkozhatnak a nézők, de lesz olyan fiatal is, aki korábban már szerepelt a Virtuózokban, de közben hangszert váltott. A pénteki adásban is több olyan fiatal bemutatkozik, aki a határokon túlról érkezett, van, aki életében először jött Budapestre.

A Virtuózok zsűrijét Miklósa Erika Kossuth- és Liszt-díjas operaénekesnő; Batta András Széchenyi-díjas zenetörténész; Kesselyák Gergely, az Operaház első karmestere, Liszt-díjas művész; Várdai István Liszt-díjas csellóművész és Balázs János Liszt- és Prima díjas zongoraművész alkotja.

A zsűritagok idén is egy-egy hegedű alakú szobrocskával közvetlenül továbbjuttathatnak egy a versenyzőt, akinek a,produkcióját kimagaslónak tartják és az elődöntőben is szeretnék látni. A többi továbbjutó személyéről a zsűritagok közösen döntenek.

A Virtuózok minden korcsoportjában előbb válogatóműsort rendeznek, amelyekből korcsoportonként kilenc-kilenc versenyző jut az elődöntőkbe. A tinik, kicsik, majd a nagyok elődöntőiből három-három versenyző jut a május 26-i döntőbe, ahol a korcsoportok győzteseit hirdetik ki, a június 2-i fináléban pedig az abszolút nyertes születik meg.