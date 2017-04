Ezekkel simán versenyre kel Pápai Joci dala

Egy örmény származású ciprusi fiú, egy Ausztráliában nevelkedett dán lány és egy Németországban tanult cseh énekesnő is indul az idei dalversenyen. Cikksorozatunk 4. részéhez értünk, eddig igazán vicces, merész, eredeti klipet-dalt nem találtunk.

Már nincs sok hátra a 2017-es Eurovíziós Dalfesztivál kezdetéig, ahová – szokás szerint – egy sokak által kedvelt, sokak által viszont támadott, tehát megosztó szerzeménnyel jutott ki A Dalt megnyerő hazai előadó, idén történetesen Pápai Joci.

A 62. Eurovíziós Dalfesztivált május 9. és 13. között rendezik Kijevben. A magyar énekes a második elődöntőben, május 11-én, csütörtökön lép színpadra az Origo című dallal, de addig még épp van idő, hogy komótosan végignézzük, kikkel kerülhet szembe az elődöntőben vagy később a fináléban. Cikksorozatban mutatjuk be a lehetséges ellenfeleket, ez a 4. rész.

Hovig

Hovig Demirjian örmény származású, de Cipruson született. 16 évesen már a színpadon találta magát, dzsesszt is tanult, 2009-ben pedig a görög X-Faktorban tett egy próbát.

2010-ben és 2015-ben már próbálkozott azzal, hogy kijusson az Eurovíziós Dalfesztiválra, ez végül összejött neki most a Gravity című dalával. Klipje elég minimalista, egy fél délután alatt felvették, és nem biztos, hogy remek ötlet volt fekete háttér előtt fekete ruhában mozogni. 1,4 millió megtekintése volt a klipnek, ami azért nem rossz szűk egy hónap alatt.

Martina Bárta

28 éves, a dzsessz felől jön, de szereti a klasszikus zenét, és minden új, innovatív irányzatot. Németországban, Berlinben tanult, ott és hazájában, Csehországban is szerepelt sikeres előadásokon, musicalekben is énekelt, Karel Gott-tal is dolgozott.

Hangját kellemes hallgatni, a dallam fülbemászó, kicsit tán ismerős is valahonnan. A klipje nem túl vidám, de egy látványos színpadi jelenléttel simán meglesz a döntő. A klip bő két hét alatt 300 ezer megtekintésnél jár.

Anja

Állítólag gyerekkora óta nagy vágya, hogy Dániát képviselje a dalversenyen. Most 21 éves, Ausztráliában született és nőtt fel, de szülei dánok, miképp a komplett rokonság is. 2014-ben indult Ausztráliában a helyi Voice harmadik évadja, azt meg is nyerte.

Klasszikus szőke szépségről van szó, remek adottságokkal, nagy hanggal, de a Where I Am nem olyan, amire felkapja az ember a fejét, és mindent félredobva rohan megvenni az előadó cédéjét. Nem egy különleges dal, de a férfinézők és a skandináv összetartás beszavazhatja a döntőbe. Klipje 1 millió 145 ezernél jár, ezt szűk egy hónap alatt hozta össze.