Kemény küzdelemben vitték el A konyhafőnök VIP tízmilliós fődíját

Péntek este utoljára álltak a pultok mögé A konyhafőnök VIP döntősei, Kovács Kati és Gáspár Bea küzdöttek a tízmilliós fődíjért és A konyhafőnök címért - a verseny egésze alatt hasonlóan jól teljesítettek, a fináléban sem volt nagy különbség a teljesítményeik közt.

A fináléban háromórás feladatban mérték össze tudásukat a versenyzők, az előző szériák győztesei segítettek be nekik. Gáspár Beának Kálmán és Ági, Kovács Katinak Domi és Ádám segített – mindketten a háromfogásos menü ismertetésével kezdték a főzést.

A kajakos cukorborsó krémlevest tervezett tejhabbal és ráksalátával, főételként kacsahúst pálinkás körtével, desszertként pedig mille feuillet. Gáspár Bea menüjében narancsos-almás sütőtökkrém leves, báránygerinc és pisztáciás-fehércsokis pohárkrém állt eperrel.

A finalisták látszólag higgadtan és feszültség nélkül álltak neki a főzésnek, de hiába álltak profik mögöttük, nem ment minden problémamentesen. Részletesen mesélték el, hogy tervezték az ételeket, és igyekezték felügyelni is a munkát – összesen kilenc tányért kellett a zsűri elé vinniük, és erre csak 180 percet kaptak.

Kovács Kati nagyrészt csak rápillantott a többiek munkájára, Bea viszont jobban felügyelt, mégis náluk csúszott be egy nagyobb hiba: a desszert tésztájába rossz arányba került a mandulaliszt és a sima liszt, így nem lett olyan az állaga, mint tervezte.

Ahogy fogyott az idő, úgy nőtt a feszültség, Sárközi Ákos már a főzés közben megkóstolta az ételeket, Beát kérte is, hogy dolgozzon még a levesén, és felhívta a figyelmét, hogy ellenőrizze Ági munkáját – a krémet segítője el is szúrta, baj volt az arányokkal.

"Ha kötélből lennének az idegeim, két kötél elszakadt volna" - mondta is a feszült helyzetben, de igyekezett megtartani a higgadtságot, még akkor is, amikor a desszert rétegei egymásba csúsztak. Sárközi Ákos sokat segítette neki azzal, hogy odament bátorítani, utána igyekezett az elrontott desszertből valami újat alkotni.

Félidőben Kovács Kati is megijedt, nem úgy haladtak, mint tervezte, sürgette is a fiúkat, hogy gyorsabban haladjanak. Mivel túl sokáig készítette a desszertet, Kati megcsúszott a tálalással, de így is a maximumra törekedett: minden alapanyagot tökéletesen akart felhelyezni a tányérra – még a keze is remegett az utolsó percekben.

Terített asztalnál kóstolta a zsűri a fogásokat, Kovács Kati előételével kezdtek, Wossala Rozinának bejött a tálalás, bár a versenyző ezzel nem volt teljesen elégedett. Bea első fogásást Sárközi Ákos dicsérte, mint mondta, minden kanállal új ízeket érzett, ez a játékosság tetszett neki.

A főételekkel sem volt gond, Fördős Zé szerint Bea tányérja kecses és nőies lett, Katiéról pedig azt mondták, hogy üde és finom, de lehetne dinamikusabb – ezt ropogós körtével érhette volna el, de túlkészült a gyümölcs. A zsűrinek csak apróbb hibák tűntek fel a desszertekben is, a versenyzők feszülten figyelték végig az értékelést.

Végül hármasban értékelték ki a zsűritagok a fogásokat, mindkét versenyzőt hosszan dicsérték. Gáspár Bea klasszikus csirkepaprikással érkezett a legelső napon, és bár a tökéletes ízeket már akkor kiemelte a séf, a tálalásra végig tanítgatták – ez meg is látszott, napról napra sokat tanult, többször ment fel elsőként a galériára.

Kovács Kati igazi versenyként tekintett az első perctől A konyhafőnök-re, maximalizmusa végig ott volt, egy kis hibát sem bírt elviselni a tányéron, és ha csapatban dolgozott, határozottan irányította a többieket. Voltak emlékezetes fogásai, egyenes ágon került be a döntőbe, és hamar oda tudta képzelni magát a dobogóra. A hátráltatást általában nem tudta jól kezelni, de a biztos terepeken mindig magabiztosan mozgott, az utolsó nap is odatette magát.

Mindkért versenyző kalandos utat járt be, a zsűrinek nem volt könnyű dolga az utolsó értékeléskor sem. Végül úgy döntöttek, hogy a tízmillió forintot és A konyhafőnök címet Gáspár Beának adják.

"El se akartam hinni, hogy én nyertem. Abban a pillanatban, mikor kimondta Zé a nevemet, szakadt a tenyeremről a víz, forróság járta át a testemet, nekem is felfoghatatlan. Nagyon-nagyon örültem" - mondta, majd az ecsetelte, hogy megtanította neki a verseny azt is, hogy ha kitűz maga elé egy célt, akkor képes rá, hogy küzdjön és elérje.

A nyereményből új konyhát szeretne, teljes felújítást tervez, erről is könnyezve mesélt, még Rozinát is meghatották a szavai, ő is a könnyeit törölgette a műsor végén.

Kovács Kati szomorúan búcsúzott, szerinte másodiknak lenni mindig a legrosszabb, de sok pozitív élménnyel gazdagodott, és nagyon büszke, hogy itt lehetett. Tőle a korábban szintén a második helyen végzett Rozina búcsúzott.