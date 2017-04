Kim Kardashian kirablásának meg kellett történnie

A realitysztár hét hónappal ezelőtti, Párizsban történt kirablásáról mesélt Ellen DeGeneres talkshow-jában. Kardashiant még mindig felkavarja az események felidézése, de saját maga nyilatkozott úgy, hogy ennek meg kellett történnie.

Mint arról mi is többször írtunk, a reality királynőt múlt októberben rabolta ki párizsi tartózkodása során öt fegyveres, akik több mint tízmillió dollár értékben zsákmányoltak tőle iPhone-t és ékszereket.

Kardashian először saját sorozatában, a Keeping Up with the Kardashiansben beszélt a sokkoló eseményről, a napokban azonban a neves műsorvezetőnek, Ellen DeGeneresnek is feltárta a részleteket.

A sztár a talkshow-ban elmesélte, hogy kirablói már két éve figyelték a mozgását, és azt is részletesen ecsetelte, hogy pontosan mikor törtek be hozzá, és mennyi ideig tartott a borzasztó élmény. Az igazán figyelemre méltó mondatok azonban már a beszélgetés elején elhangoztak, Kardashian ugyanis könnyek közt azt nyilatkozta, hogy ennek így kellett történnie.

Tudom, hogy őrültségnek hangzik, de biztos vagyok benne, hogy ennek meg kellett történnie velem. Nem titok, a műsorunkban is mindig lehet látni, mennyire kérkedők és anyagiasak vagyunk. De ennek vége: többé már nem érdekel az ilyesmi" – árulta el a sztár, aki azt is elmondta, hogy sokat tanult az esetből, és végső soron a kirablása miatt vált jobb emberré, továbbá nagyon örül, hogy a gyermekeit mostantól kezdve már énjének ez a jobbik verziója nevelheti.

Május 1-jén premier sorozat indul a megújuló LifeNetwork (Life Tv) tévén A Kardashian sztori címen: minden hétköznap este 8-kor lesz képernyőn.