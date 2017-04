Cooky: Brutálisan rossz leszek, nagyon béna vagyok

Különleges produkcióval készül a vasárnapi Nagy Duettre Cooky, a műsor harmadik szériájának győztese. A zsűritag szerint mindenki sírni fog a nevetéstől.

Cooky is színpadra áll A Nagy Duett következő adásában, a PPAP (Pen Pineapple Apple Pen) című dallal készül. Mint az Origónak elmondta, abban a két és fél percben mindenki sírni fog a nevetéstől, és számít arra is, hogy beszólogatnak neki a zsűritársai.