Szeretkeztek a strandon, csak épp a híradó adta őket élőben

Átlagemberek is kerülhetnek kellemetlen helyzetbe élő adásban, ha épp nem veszik észre a kamerát: előfordult, hogy egy bankár meztelen képeket nézegetett a gépén egy tőzsdei közvetítés során, de legalább egy pár szerelmi játékának is tanúi lehettünk már, miközben drogügyletet is felfedezhettünk a háttérben.

Az élő adás varázsához hozzátartozik, hogy a műsorvezetők időről időre bakiznak, netán technikai hibák adódnak olykor, de az átlagemberek, a háttérben feltűnő szereplők is válhatnak központi témává egy adott felvételen, akaratuk ellenére is.

Bizonyára sokan emlékeznek még a hirtelen hasra vetődő technikusra, vagy egy újabb esetre, amikor a BBC-nek nyilatkozó férfi mögött tűntek fel a gyerekei, csak hogy ellopják a show-t – íme, még pár hasonló eset a nagyvilágból, mókás videók mindenfelől.

A tőzsdei mozgások helyett a meztelen csajokat figyelte

Ausztrál híradósok a sydney-i Macquarie Bankban rögzítettek egy vicces jelenetet, miután egyik riportjukat a közben vették fel, hogy a stúdióba bejelentkező kollégájuk mögött a banki alkalmazottak éppen "dolgoztak". Balra hátul azonban az egyik férfinak nem szóltak időben, hogy egy kamera van mögötte, a videón nagyjából 1.05-kor feltűnt a monitorján az első meztelen nő, majd még több is:

Egymásnak estek a tengerparton

A BBC riportere a riói olimpiai közvetítés során került kellemetlen helyzetbe, mikor a háta mögött egy pár egymásnak esett a tengerparton. Dan Walker először nem foglalkozott a helyzettel, de aztán a közösségi médiában terjedő nézői felvetésekre kénytelen volt reagálni: közölte, hogy nem fognak a kamerájukkal a szerelmesekre közelíteni, azok amúgy is valószínűleg csak ölelkeznek – vagy épp furcsa pózban olvasnak, vélte. Ön mit gondol?

Átadta lazán a drogot az ügyfélnek

A bostoni Fox 25 egyik adásában vélhetően egy valódi drogügyletet is láthattak már a nézők, legalábbis nagyon úgy nézett ki, hogy a két alak emiatt találkozott – csak épp nem vették észre, hogy közben a csatorna munkatársa a hóhelyzetről jelentett. Maga a riporter sem érzékelt semmit a mögötte zajló eseményekből, a kollégái már viszont erősen vigyorogtak, amikor visszakapcsoltak a stúdióba:

Egyre csak az orrát piszkálta, mit sem sejtve

Egy srác egyszer csak megállt egy valószínűleg tükröződő ablak előtt, hogy kipiszkálja az orrát – arról viszont nyilván fogalma sem volt, hogy belül egy tévéstúdió működik, amely ráadásul épp egy országos amerikai csatornára, a Foxra sugározza a Hollywood Today című show-t. Milyen lehetett ezt visszanézni neki?

Vizelnie kellett, mindegy volt, hol

Hasonló történt, amikor a brit ITV egyik évben a Cheltenham Festivalról tudósított: a két öltönyös riporter és az üvegablak mögött egyszer csak megállt egy férfi, hogy egy kamion oldalába vizeljen. Szerencsére nem az épületet választotta erre a célra, jóval vállalhatatlanabb lett volna a felvétel, főleg, hogy úgy az "elkövetőt" a fesztiválnak helyet adó városban még talán sokan fel is ismerték volna.

Átsétált, ha egyszer ott volt az a Pokémon

A Pokémon Góval játszani talán kevésbé kínos, mint orrot piszkálni vagy vizelni élő adásban, de meglett, öltönyös férfiként ez sem adhat okot nagy büszkeségre. A BBC politikai tudósítása közben a háttérben átvonuló pasi ráadásul tisztában volt vele, hogy forog a kamera – hisz egy ponton bele is nézett –, de láthatóan egyáltalán nem érdekelte:

Nem egyszer direkt trollkodnak bele

Sokszor láttunk már olyat, hogy valaki az anyukájának vagy a barátnőjének integet a háttérben élő adásban, de nem egy sportközvetítést is megzavart már néhány felajzott rajongó, egyre csak skandálva a csapata nevét, netán a riportert is inzultálva – ennél azonban viccesebbet is találtunk a neten.

Ericka Pino csak a mexikói időjárásról akart volna jelenteni a nézőknek, balszerencséjére viszont épp olyan kék ruhát viselt, mint a mögé vetített ég, így egy fickó nyugodtan rázta magát mögötte jó ütemben: