Hihetetlen, hogy ezek a sztárok jártak!

Valódi sokkot okoz a rajongóknak, amikor hosszú évek, sőt évtizedek után arról kapnak hírt, hogy egy-egy legendás sztárpáros tagjai (akik annyira össze voltak nőve, hogy közös becenevet aggattak rájuk) szakítanak. Ennél már csak az megdöbbentőbb, ha felidézzük, az évek során ki mindenkit hozott össze az élet – hiszen a sors útjai még Hollywoodban is kifürkészhetetlenek.

Ashton Kutcher és January Jones

A Mad Men – Reklámőrültek sztárja és Kutcher 2001-ben szakítottak, miután három évig voltak együtt. Nem is olyan röpke kapcsolatukat azonban azóta erősen felülírta a színész és a nála közel tizenhat évvel idősebb Demi Moore házassága, így nem csoda, ha nem emlékszünk rá. Azóta ráadásul Moore is a múlté a sztár életében, hiszen 2015 óta az egykori, Azok a 70-es évek show-beli partnernője, Mila Kunis férje, akivel immár két gyerekük is van.

January Jones szerelmi élete még ennél is izgalmasabban alakult. Kutcheren kívül olyan színészekkel járt, mint Nick Stahl, Jim Carrey, Seann William Scott, Jeremy Piven vagy Jason Sudeikis.

Jonesnak 2011 szeptemberében kisfia született, akinek egyes források szerint Matthew Vaughn az édesapja, aki az X-Men: Az elsőkben rendezte a színésznőt (az IMDb például tényként kezeli a dolgot). Vaughn határozottan tagadja az apaságot (Claudia Schiffer férjeként és három gyereke apjaként nem igazán van más választása), és Jones sem hajlandó nyilvánosan beszélni róla. A gyerek mindenesetre az anya vezetéknevét viseli.

Britney Spears és Colin Farrell

Valószínűleg soha nem fogjuk megtudni, hogy jött össze Hollywood rosszfiúja és a Justin Timberlake-kel való szakítást követően éppen egyik vad korszakát élő pophercegnő, de annyi biztos, hogy 2003 januárjában ölelkezve jelentek meg a színész Beavatás című filmjének premierjén.

Később Farrell azt állította, csak haverok, ennek azonban ellentmondani látszott a tény, hogy intim közelségben látták őket együtt egy partin is. A minden bizonnyal röpke afférnak a hollywoodi legendárium szerint úgy szakadt vége, hogy a színész felhúzta magát azon, hogy Spears egy pletykalapnak nyilatkozva kikérte magának, hogy együtt lennének, ezért bosszúból egy elég szemtelen ajándékkal lepte meg az énekesnőt.

Bennfentesek szerint küldött neki egy pólót, a Lefeküdtem Colin Farrell-lel, de ő mindössze ezt a tetves pólót adta nekem" felirattal ellátva. Spears ezenkívül egy autóra ragasztható matricát is kapott, amelyen a „Dudálj, ha lefeküdtél Colin Farrell-lel!" mondat volt olvasható.

Mivel a sztár minden bizonnyal valami gáláns búcsúajándékra, például egy parfümre számított, nem igazán jött be neki Farrell viccesnek szánt fricskája. Egyes források szerint az énekesnő annyira berágott, hogy telefonon ordítva küldte el melegebb éghajlatra a színészt, akivel állítólag azóta sem beszélnek. Colin Farrell egyéb viselt dolgairól Hollywood szexfüggő szoknyabolondjai, elszánt nőcsábászai című összeállításunkban írtunk.

