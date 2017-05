Hihetetlenül fiatal volt a Baywatchban a Trónok harca sztárja

Jason Momoát a világ a Trónok harca első évadának Khal Drogójaként ismerte meg, és azóta is a barbár törzsfőnökhöz hasonló marcona szerepeket kap, így rendre torzonborz hajjal és dús szakállal láthatjuk. Nem csoda, hogy ebben a videóban szinte rá sem ismerünk.

Ahogy azt Ezt biztos nem tudta a Trónok harca sztárjáról című cikkünkben is megírtuk, a jelenleg 37 éves, Hawaiin született, majd Iowában nevelkedett színész bimbózó tenger-, illetve vadbiológusi karrierjét hagyta ott Hollywood kedvéért.

Az első alkotás, amelyben szerepet kapott, a kultikus vízimentős széria, a Baywatch volt, aminek 1999-től kezdve több mint negyven részében játszott.

A Popsugar összeállításának segítségével most mi is nosztalgiázhatunk egy kicsit, és ha annak idején nem láttuk volna a szóban forgó epizódokat, vagy nem azonosítottuk volna a simára borotvált szívtipró vízimentősben Momoát, most rádöbbenhetünk, mennyire másként festett húszévesen.

A sztár jelenleg is csúcsformában van, és kifejezetten fiatalos, de a rövidke klipbe belepillantva tényleg le fog esni az állunk, milyen megejtően fiatal volt még karrierje első szerepében.