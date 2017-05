Elképesztő izgalomba jött a sorozatsztár Madonna látványától

Sarah Paulson köztudottan hatalmas Madonna-rajongó, de ha eddig nem tudtuk volna, most végképp bizonyosságot nyert. Az Amerikai Horror Story sztárját az arckifejezése buktatta le: közös fotójuk a dívával egyszerűen megfizethetetlen.

A színésznő egyszer már egy interjúban is elárulta, hogy az első album, amit életében vásárolt, nem volt más, mint Madonnától a Like a Virgin, így sejthető, mennyire odáig volt, hogy a Met gálán egyazon vörös szőnyegen lépkedhetett bálványával.

A puccos New York-i eseményen az énekesnő a legtöbbször Jeremy Scott divattervezővel pózolt, de Paulsont több képen is ott láthatjuk a sztár mögött ólálkodni, sőt egyszer interakcióba is keveredtek (amely fotón egyébként teljesen olyan, mintha a színésznő megpróbálta volna lenyúlni Madonna stóláját afféle ereklyének).

A megfizethetetlen fényképet pedig ide kattintva érjük el: azt láthatjuk rajta, hogy Paulson, mint egy tizenéves rajongó, ujjal mutat a dívára, és közben még a szemét is elkerekíti és a száját is eltátja hatalmas lelkesedésében.