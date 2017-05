Gáspár Bea: A tombolás lecsengett, megváltoztam

A konyhafőnök VIP fináléjában Gáspár Beát választotta a zsűri a legjobbnak, a verseny alatt sokan drukkoltak neki, több százan biztatták, majd ezrek gratuláltak neki a műsor végén. Úgy érzi, meg tudta mutatni egy másik arcát a nézőknek, a főzés mindig nagy szenvedélye volt, az Origónak pedig arról is mesélt, hogy hamarosan saját blogot indít, ahol recepteket, videókat találnak a gasztronómia kedvelői.

Nagyon sokan megkedvelték A konyhafőnök VIP alatt, a sok támogatáson és kedves üzeneten még ő maga is meglepődött, nem számított ennyi pozitív visszajelzésre.

"Nagyon jólesik, hogy ilyen sokan drukkoltak nekem. Úgy látszik, szeretik a nézők az őszinte, nem megjátszós embereket, akik nem azt mondják, amit elvárnak tőlük, hanem azt, amit gondolnak. Utólag semmit nem bántam meg, mindent ugyanúgy csinálnék újra. Sokat tanultam Sárközi Ákos séftől, azok a pillanatok a legemlékezetesebbek, amikor ő főzött nekünk. A tévén keresztül nem ugyanolyan az élmény, de azért ott is lejön, hogy nem piskóta, amit csinál a konyhában" – mesélte.

Visszanézte az összes adást a tévében, a versenyt utólag is keménynek látja. "Kemény ellenfelek voltak, már az elődöntőben sem volt könnyű a dolgunk, hát még az utolsó héten. Ott már bárki elvihette volna a trófeát, hasonlóan teljesítettünk."

A főzés korábban is része volt az életének, de csak családi eseményeken mutatta meg eddig a tudását.

"Olyan felkérésem még nem volt, hogy ötvenfős rendezvényre főzzek, de otthon mindenféle alkalommal én készítem az ételeket. Ha volt szülinap vagy Virágnak elsőáldozása, anyunak nyugdíjas búcsúztatója, én főztem, és mindig ízlett minden mindenkinek."

Hamarosan saját bloggal rukkol elő, és az Instagram mellett a Facebookon is lesz saját oldala.

"Per pillanat ez még próbaüzemmódban van, de remélhetőleg a napokban elindul. Lesznek videós bejegyzések, képek, receptek, és rólam is lesz szó benne. Arról álmodom, hogy végre legyen kész az új konyhám, és ott főzhessek, a nyereményt erre költöm. Az Instagram-oldalam én kezelem, minden kommentet elolvasok, a privát üzenetekre válaszolok is. Sok pozitív üzenetet kapok, nemrég egy ékszerekkel foglalkozó lány keresett meg, hogy felajánl nekem egy nyakláncot, mert annyira örül, hogy nyertem, végig nekem drukkolt. Jólesnek az ilyen visszaigazolások, minden kedvességnek nagyon tudok örülni."

A közönség számára nem volt ismeretlen, több műsorban feltűnt már, legutóbb a Celeb vagyok, ments ki innen!-ben szerepelt.