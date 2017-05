Így lett Selena Gomez Disney-sztárból felnőtt, erős nő

Az egykori gyereksztár 2002, azaz tízéves kora óta van képernyőn, így szinte a szemünk előtt nőtt fel. Nézze meg a videót, ami bemutatja az útját a gyerekszínészségtől kezdve a nehézségeken át (depresszió, súlyos betegség) egészen addig, amíg eljutott oda, ahol ma tart!

Selena Gomez első szerepét a Barney és barátai című gyerekműsorban kapta, a nagyvásznon pedig a 2003-as Kémkölykök 3-D – Game Overben tűnt fel először. Több Disney-sorozatban (Zack és Cody élete, Hannah Montana) való vendégszereplés után az ifjú színésznő számára a 2007 és 2012 között futott Varázslók a Waverly helyből hozta meg a nagy áttörést.

Eközben beindult zenei karrierje is, és eljátszotta első igazi felnőtt szerepét is a botrányfilmes Harmony Korine 2012-es művében, a Spring Breakers – Csajok szabadon címűben.

Gomez élete azonban nem csak a sikerről és a csillogásról szól: ahogy azt Sztárok, akik súlyos betegséggel küzdenek című összeállításunkban is megírtuk, a színész-énekesnő a lupus nevű autoimmun betegségben szenved, ezenkívül többször is bátran vallott már arról, hogy depresszióval is küszködött.

Szoros összefüggésben saját lelki küzdelmeivel a sztár nemrégiben executive producerként hozott tető alá egy súlyos kamaszdrámát, a 13 Reasons Why című sorozatot. A fiatal lány útjáról, aki már 24 évesen komoly pályát tudhat maga mögött, a Popsugar állított össze egy tanulságos videót.