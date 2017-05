Radics Gigi a sztár budapesti búcsúbuilján lépett fel.

Radics Gigi lelkendezve számolt be közösségi oldalán arról, hogy Jamie Foxx búcsúbuliján énekelhetett, azt követően pedig táncolt és el is beszélgetett is a színésszel. Az esétéről egy videót is feltöltött, jól látszik, mennyire bejött a produkciója Foxx-nak.

"Tegnap hatalmas élményben volt részem, mivel Jamie Foxx búcsúbuliján énekelhettem és megismerhettem személyesen, csodálatos művész és el sem hiszem, hogy beszélgethettem vele!" - írta.