Tőlük tarthat igazán Pápai Joci

Egy francia lány dinamikus, slágergyanús dallal, egy grúz énekesnő nagy tapasztalattal, drámai himnusszal és egy kedvesnek tűnő fiatal, német nő egy laza popnótával – folytatjuk az eurovíziós riválisok bemutatását. Ez már a 6. rész.

Már nincs sok hátra a 2017-es Eurovíziós Dalfesztivál kezdetéig, ahová – szokás szerint – egy sokak által kedvelt, sokak által viszont támadott, tehát megosztó szerzeménnyel jutott ki A Dal-t megnyerő hazai előadó, idén történetesen Pápai Joci.

A 62. Eurovíziós Dalfesztivált május 9. és 13. között rendezik Kijevben. A magyar énekes a második elődöntőben, május 11-én, csütörtökön lép színpadra az Origo című dallal, de addig még épp van idő, hogy komótosan végignézzük, kikkel kerülhet szembe az elődöntőben vagy később a fináléban. Cikksorozatban mutatjuk be a lehetséges ellenfeleket, ez a 6. rész.

Alma

A francia Alma zongorázik, dalszerző, és szöveget is ír, tehetséges, jó a hangja, és csinos is, nincs igazság tehát, mert neki minden jutott, másnak meg semmi. Gyerekként már dalokat írt, később közgazdaságot tanult, majd a diploma után megint a zene felé fordult, ez volt, ami mindig is érdekelte. Párizsba költözött, együtt dolgozik Nazim Khaleddel, és épp a napokban jelenik meg első szólólemeze.

Abban egyetérthetünk, hogy a francia nyelv nagyon alkalmas az éneklésre, szépen cseng, a Requiem című dal is dinamikus, dallamos, fogyasztható. Adott egy csinos nő, egy jó sláger, mellé párizsi hangulat: a dobogó környékén köthet ki. 2,3 millió megtekintésnél tart a klip, ez szép eredmény.

Tamara Gachechiladze

Keep The Faith című dalával próbálkozik a grúz lány, aki legalább olyan csinos, mint az előbb bemutatott francia – viszont a száma sokkal komorabb és borongósabb. A komoly témákról éneklő nő rutinos versenyző, számos nemzetközi fesztiválon fellépett már, sok koncertje volt Tbilisziben, nyilván lámpalázzal nem küzd majd. 2009-ben volt már Eurovízión, akkor egy csapat tagjaként, 2015-ben pedig megnyerte a Your Face Sounds Familiar című show helyi megfelelőjét (ez itthon a Sztárban sztár).

A dala egyfajta himnusz, nagy ívű dallamokkal, kórussal, drámai csúcsponttal, az ilyesmit pedig nagyon szeretik az Eurovíziós Dalfesztivál szavazói. Az elődöntőből szerintünk továbbjut, a fináléban pedig az első tízben is kiköthet. 235 ezer megtekintése van a klipnek.

Levina

Dalának címe Perfect Life, állítólag kétezer induló közül választották ki a németek. A 25 éves Isabella 'Levina' Lueen nem ma kezdte a zenélést, kilencévesen zenei tehetségkutatóban bukkant fel, 12 évesen már saját dalokat írt, később Londonban tanult zeneszerzést, éneket. Hol Berlinben, hol Londonban él, igazi európai előadó.

A Perfect Life azonban nem az övé, hanem Lindy Robbins dala, a dalverseny hivatalos oldala pedig nem fukarkodik a dicsérettel, szerintük ez egy határokat nem ismerő, modern európai pophimnusz. Levina járt Magyarországon is nemrég, találkozott Pápai Jocival, a klipje pedig 1,2 milliónál jár.

Cikksorozatunk következő része pénteken jön!