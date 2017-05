88 évesen meghalt Moray Watson színész, akit több mint 110 filmben és sorozatban láthattunk.

Rövid betegség után egy londoni kórházban hunyt el a 88 éves Moray Watson, aki az IMDb szerint 113 filmben és sorozatban tűnt fel 1953-ban indult pályája során.

A színészt az Egyesült Királyságban a legtöbben talán a The Darling Buds of May című sorozatból ismerhették. Itt kezdte a karrierjét Catherine Zeta-Jones is, aki szintén megemlékezett egykori kollégájáról: "Tökéletes úriember volt, mindnyájunknak nagyon fog hiányozni. Igazi nemzeti kincs volt és lesz" – mondta.

Watson egy sor, itthon nem látott sorozat mellett például a Büszkeség és balítélet 1980-as tévés változatában is benne volt, ő játszotta Mr. Bennetet.

Emellett olyan szériákban vendégszerepelt, mint a Meghökkentő mesék, a Doctor Who, A Dibley-i lelkész vagy a Kisvárosi gyilkosságok.