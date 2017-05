1987 májusában indult a teleregény, amelyről még azoknak is van valami emléke, akik nem szerették a műfajt, vagy alig néztek tévét. A többség persze követte, láthatóan kevesebben járkáltak az adás alatt az utcákon, a karakterek pedig kultikussá lettek. Mára már inkább egy néha megmosolyogtató kordokumentum, egy letűnt kor fura lenyomata a sorozat, de nosztalgiára azért alkalmas. Alább pár vidám-keserédes történet a múltból.

Horváth Ádám az Origónak korábban elmondta, hogy akkoriban nézettséget és tetszésindexet telefonnal mértek, és az első négy adás után nem volt túl biztató a helyzet. Az ötödik résznél jók lettek a számok, meglódult a szekér, így folytatást kért az MTV. "Nincs kedvenc időszakom vagy epizódom a 13 évből, de legkedvesebb emlékként az ünnepek, a karácsonyi részek maradtak meg. Olyan is volt, hogy egy színésznek születésnapja volt, összekötöttük, és a karakter is ünnepelhetett. Más munkám is volt akkoriban, rendeztem, tanítottam. Arra emlékszem, hogy sokat kínlódtam az írással akkoriban, indigóval, írógéppel dolgoztam, nem volt még szövegszerkesztőm. Nem tartom magam írónak, noha korábban is belefolytam szövegkönyvek írásába" – mesélte.

Az MTV azzal szüntette meg a Szomszédokat, hogy nincs rá pénz, majd megrendelést adott egy Komédiások című sorozat elkészítésére, amely nagyobb összeget vitt el. Utóbbiból csak pár rész készült végül. Az Életképek, amely valahol a Szomszédok folytatásának is tekinthető, 2004-ben rajtolt – az volt a feladat, hogy a Családi körre emlékezető tévés produkció szülessen, drámai történetekkel, de nem didaktikus szándékkal. Ebből négy részt rendelt elsőre az MTV.

A szalon fodrásza, pontosabban az őt alakító színésznő állapotos lett, így ki kellett szállnia a Szomszédokból: közvetve ennek köszönheti létét Oli úr. "Mindenképpen egy sajátosan más figurát akartam kitalálni" – emlékezett Horváth Ádám, aki az Origónak elmesélte, hogy épp abban az időben látta először Bajor Imrét a Játékszínben, a Hyppolit, a lakáj egyik szerepében. Ekkor jutott eszébe a figura, akit a színész nagyszerűen el tudna játszani: ő lett Oli (ami férfi- és női névre egyaránt utalhat). A sorozatban tulajdonképpen sohasem hangzott el, hogy Oli úr homoszexuális, ám beszédmódja, gesztusai és szavai alapján minden néző erre következtetett. A Barátok közt Hoffer Misije előtt Oli úr volt tehát az első meleg sorozatkarakter itthon.

Csűrös Karola, Etus a legcudarabb forgatásként egy január 1-jei napot említett, amikor Sinkó Lászlóval volt hosszú jelenete a Gellért-hegyen. "Mínusz húszban kellett előadni a dialógust, megfagyott az arcunk, megdermedtünk, olyan hideg volt – de egy színész minden megold. Nagyon szép emlék is volt persze, imponált, hogy a hatvanadik születésnapomat beleírta a történetbe a férjem, így mindenki tudott róla, jóformán az egész országgal együtt ünnepeltem" – mesélte az Origónak.

A Nők Lapjában jelent meg egy cikk 1986–87 körül arról, hogy indul a Szomszédok, egy kéthetente jelentkező teleregény. A fiatal Németh Kristóf anyukája lelkesen írt egy levelet az MTV-nek, hogy neki tehetséges kisfia van, színésznek készül, és szeretné, ha Horváth Ádám megnézné. „Néhány héttel később jött egy boríték, benne egy jelenet, a forgatókönyv egy részlete. »Fiú 1« címen szerepelhettem volna, mint Komlós Juci és Zenthe Ferenc ózdi rokongyereke, de később ez a szál elhalt. Évekkel később már mint Julcsi lovagja kerültem vissza" – emlékezett Németh Kristóf a Rádió1-en.

Mint mindenki tudja, Ábel Anita volt Julcsi a sorozatban, aki elmesélte, hogy nem történt valójában semmi, amikor a sztori szerint elvesztette a szüzességét (ezt persze nem is feltételezte senki). „Egy korai gyermekpornográfia volt... tizenéves gyerekek ország-világ előtt smároltak!" – viccelődött. „Casting útján kerültem be, a tehetségem okán, nem írt senki levelet" – szúrt oda szarkazmussal Németh Kristófnak a rádióadásban.

Ábel Anitát az anyukája 15 éves koráig kísérgette a felvételekre. Sok szerelmes levelet kapott akkoriban, de nemigen válaszolt ezekre. „A szövegtől eltérni viszont nem nagyon lehetett. Ez a sorozat Ádám gyermeke volt, nem szerette, ha átírjuk. Egyszer Mágenheim Júliaként mutatkoztam be, de Ádám leállította a jelenetet, mert nem Julcsit mondtam. Remélem, nem ez a név lesz a sírkövemen!" – mondta a Rádió1-en.

