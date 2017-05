Nagy Duett: rezgett a léc Erdei Zsoltnál és Judynál

Kis híján kipottyant a versenyből volt bokszoló világbajnokunk és a show egyik leghumorosabb női szereplője, Judy. Most megúszták, de Oláh Gergőnek és Zimány Lindának ez a május 7-i adás jelentette a végállomást a TV2 zenés műsorában.

A páros produkciókat ezúttal is jól megszórta pontokkal a zsűri, leginkább Janicsák Veca és Simon Kornél duettje nyűgözte le a triót: Szulák Andrea tátott szájjal, elhűlve nézte-hallgatta végig a dalt, emígyen:

Cooky arról magyarázott, hogy nagy meleg van a teremben, ennek ellenére a hideg futott végig rajta, libabőrös lett a nóta alatt.

Utána két csapatra oszlott a társaság, az egyikben három, a másikban négy páros lépett fel. Az első kollektíva az Abbától adta elő a Waterloo-t: ha valaki nem tudná, ezzel a dallal sikerült megnyernie az együttesnek az 1974-es Eurovíziós Dalfesztivált, Svédország első győzelmét megszerezve. A másik gruppnak a The Rembrandts híres száma, az I'll Be There For You jutott, amelyet minden Jóbarátok-rajongó jól ismer, hiszen ez a főcímzenéje.

Az összesített versenypontok alapján este kilenckor a Simon-Janicsák páros vezetett, ők esélyesek a végső győzelemre is. Erdei Zsolt és Judy az ötödik helyre szorult, a veszélyzónában pedig az Ábrahám-Vastag és a Zimány-Oláh párosok rághatták körmüket izgatottan. Ezzel még nem volt vége, Tilla elindította a harmadik körös szavazást, majd újra leadták a korábbi fellépések esszenciáját.

Szulák elmondta, hogy még hónapokig tudná nézni a show-t, és mindenkit szeret. Cooky azon elmélkedett, hogy kár, hogy valakinek ki kell esnie. „Ebben a műsorban nincsenek vesztesek. Kivéve az, aki nem nyer" – okoskodott Kasza, majd lezárult a szavazás. Kiesett Oláh Gergő és Zimány Linda.