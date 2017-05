Negan akkora szemétláda, hogy már papírja is van róla

Lezajlott a MTV Movie and TV Awards, a sorozatoknál egy misztikus sci-fi nyert.

A megújult MTV Movie and TV Awards során A szépség és a szörnyeteg alkotói ünnepelhettek, ez lett a legjobb film, Emma Watson pedig a legjobb színésznő. A sorozatoknál a mezőnyben volt az Atlanta, a Trónok harca, az Insecure, a Hazug csajok társasága, a This Is Us, illetve a Stranger Things – utóbbi nyert. És nem csak a sorozat, hanem a fiatal Millie Bobby Brown is, aki a sci-fiben egy természetfölötti képességekkel megáldott kislányt alakít. Amúgy az egész sorozat kicsit olyan, mintha Stephen King és E. T. szerelemgyermeke volna.

Olyan kategóriákban is nyertest hirdettek, mint a legjobb csók (Ashton Sanders és Jharrel Jerome, Moonlight) vagy a legemlékezetesebb gonosz figura (Jeffrey Dean Morgan, The Walking Dead). Az ünnepeltek listáját itt olvashatja, alább pedig pár fotó az eseményről: