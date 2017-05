Meghalt a Dallasban és a Baywatch-ban látott Quinn O'Hara

76 éves korában meghalt Quinn O'Hara színésznő, akit a Dallas-szal együtt 55 filmben és sorozatban láthattunk.

Quinn O'Hara halálának hírét a Facebookon közölte jó barátja, a színésznő hivatalos oldalát kezelő Joel B. Gibson.

O'Harát leginkább a Dallas-ból ismerhetik a magyar nézők, időről időre visszatért, 1986 és 1991 között hét epizódban játszotta az Ashley Davidson nevű szereplőt.

Az amerikaiak számára emlékezetes lehetett a Ghost in the Invisible Bikini című filmben is, itt a strand démonaként csavarta el számos nyaraló férfi fejét.

1956-ban kezdte egyébként a pályáját a Dragnet című sorozatban, majd olyan szériákban is feltűnt, mint Az Angyal, a San Francisco utcáin, a T.J. Hooker, a Matlock vagy a Baywatch. Utolsó szerepét 2005-ben játszotta a Las Vegas egyik epizódjában.