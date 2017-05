Mi kell egy eurovíziós győzelemhez?

Demy a görögöknek szerezne boldog perceket dalával, Izlandot egy rutinos, tapasztalt énekesnő képviseli idén, az írek pedig akkor lennének nagy esélyesek, ha kizárólag összetört szívű kamaszlányok szavaznának. Május 9-én startol az idei eurovíziós versengés, mi meg folytatjuk a lehetséges riválisok bemutatását – ez már a 7. része cikksorozatunknak.

Már nincs sok hátra a 2017-es Eurovíziós Dalfesztivál kezdetéig, ahová – szokás szerint – egy sokak által kedvelt, sokak által viszont támadott, tehát megosztó szerzeménnyel jutott ki A Dal-t megnyerő hazai előadó, idén történetesen Pápai Joci.

A 62. Eurovíziós Dalfesztivált május 9. és 13. között rendezik Kijevben. A magyar énekes a második elődöntőben, május 11-én, csütörtökön lép színpadra az Origo című dallal, de addig még épp van idő, hogy komótosan végignézzük, kikkel kerülhet szembe az elődöntőben vagy később a fináléban. Cikksorozatban mutatjuk be a lehetséges ellenfeleket, ez a 7. rész.

Demy

A görög színekben induló lány ötévesen már zongorázni tanult, az iskolában pedig kórustag volt. Számos zenei stílust kedvel, szereti a dzsesszt, a soult, a rockot. 2011-ben indult be a karrierje hazájában, dolgozott több helyben ismert szerzővel, az utóbbi két évben pedig a színházi musicalek felé fordult.

Dala ritmusos, táncos pop, a szöveget pedig tán hagyjuk is, csupa közhely, de lehet, hogy pont ez jön be a dalverseny szavazóinak. 1 millió 156 ezer megtekintésnél jár a klipje.

Svala

Bo Halldorsson popsztár lánya, Izlandon ismert énekesnő, díjakat is kapott. 1999-ben leszerződtette az EMI, két évre rá már volt olyan dala (The Real Me), amely az amerikai slágerlistákon is felbukkant. Svala 2006-ban a Steed Lord formációban bukkant fel, ezzel világszerte turnézott. Tévéműsorokban is gyakran látható, az izlandi Voice zsűritagja.

Dala elektronikus zene, első hallásra elég unalmas, de egy skandináv összefogás, az egymásra szavazó országok segíthetnek rajta. 604 ezer megtekintésnél jár.

Brendan Murray

A Hometown nevű fiúbandában bukkant fel 17 évesen az ír fiú, 2014-ben nagy sikerük volt a Where I Belong, amely villámgyorsan kúszott fel a helyi slágerlistákon. Második nagy dobásuk a Cry For Help szintén nagy dobás volt lokálisan, turnéztak is sokat.

A mély érzelmekben fuldokló Dying To Try alatt mi ugyan elkapcsolnánk a rádiót, de ez ne riasszon vissza senkit, az Eurovíziós Dalfesztivál sok millió nézője nagyon szereti az emocionális-szerelmetes lassú dalokat, amelyek nagyhatású, kórusos befejezésben csúcsosodnak ki. Ez pedig épp ilyen, és már 864 ezernél jár.