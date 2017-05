A Trónok harca alkotói nem tréfálnak

A Trónok harca készítői külön óvintézkedéseket vezettek be, mindenképp szeretnék elkerülni, hogy bármi is kiszivároghasson a későbbi cselekményről.

Már korábban is írtunk arról, hogy a Trónok harcá-ban még a színészek sem tudják pontosan, merrefelé tart a karakterük, most a Missandei-t játszó Nathalie Emmanuel mesélt arról, hogy az alkotók miféle óvintézkedéseket vezettek be a hetedik évadra.

A színészek alapból egy kétlépcsős – vagyis nehezebben feltörhető – azonosító rendszerben férhetnek hozzá az e-mailjeikhez, és csak olyan fájlokat kapnak, amelyeket nem lehet kinyomtatni, így a forgatókönyvet tutira nem felejtik ott egy kocsmában.

A próbákon, akárcsak egy könyvtárban, komoly kölcsönzési rendszer van, a szereplők csak úgy kapják meg a szövegüket, ha utána vissza is szolgáltatják, mielőtt elhagynák a helyszínt.

A Trónok harca hetedik évadja júliusban érkezik, de már így is a sorozat alapjául szolgáló könyvek előtt jár, vagyis a rajongók tényleg nem tudják, mire számítsanak.