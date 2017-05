Szex, harag, bánat: 25 éves a beköltözős valóságshow-k őse

25 éve, 1992 májusában indult el az MTV-n a The Real World, amely idén már a 32. évadját zárta, ezzel a csatorna leghosszabb ideje futó produkciójának számít. Annak idején a széria fektette le az alapjait a beköltözős valóságshow műfajának, olyan műsoroknak járva ki ezzel az utat, mint a Big Brother vagy a Való Világ.

Az első realitynek az 1973-as An American Family-t tartják, ennek a forgatásáról 2011-ben tévéfilm is készült Cinéma vérité címmel. Az alkotók közel 300 órányi anyagból vágtak össze 12 részt, miközben a valóság folyamatosan formálta a sztorit, egy tipikus középosztálybeli amerikai család mindennapjainak bemutatása helyett végül a szülők válásának krónikájává vált.

Azzal a koncepcióval, hogy vadidegenek költözzenek össze egy tévéshow kedvéért, csak a kilencvenes évek elején állt elő Mary-Ellis Bunim és Jonathan Murray, producerként ők indították el 1992-ben a The Real World-öt, amely hamar sikeressé vált, és egy sor hasonló műsornak nyitotta meg az utat. Más kérdés, hogy Hollandiában már egy évvel korábban ment a meglehetősen hasonló Nummer 28, de a köztudatban valahogy az amerikai változat maradt meg.

Fontos a sokszínűség

Mint azóta minden hasonló produkciót, a The Real World-öt is a szereplők vitték előre: a producerpáros kezdettől fogva abba ölte a legtöbb energiát, hogy megfelelően karakteres és változatos csapatot hozzon össze egy-egy szériához. Minden esetben hét-nyolc, 18 és 25 év közötti fiatal költözött össze, akik bőrszín, szexuális beállítottság, politikai vagy vallási nézet tekintetében is különbözhettek egymástól – így a nézők is mindig találhattak egy kedvencet, vagy legalábbis olyasvalakit, akinek az elveivel egyet tudtak érteni.

Az első évad promója:

Volt pár emlékezetes arc

A készítők már rögtön a nulladik évadba, vagyis a végül fel nem használt kezdő epizódokba beválogattak legalább egy olyan játékost, aki viszonylag ismert lett később: Tracy Grandstaff a Beavis és Butt-head egyik mellékszereplőjének, Dariának kölcsönözte a hangját, figurája aztán saját sorozatot is kapott az MTV-n.

Az első évad hét lakójából ötről lehetett hallani a későbbiekben is, bár egyikük sem lett kiemelkedően híres: Eric Nies számos tévés munkát csinált, Heather Gardner Heather B. néven lett hiphopsztár, Kevin Powell íróként a Newsweeknek, a Rolling Stone-nak és az HBO-nak is dolgozott, Norman Korpi ruhákat tervezett, amelyeket többek között Barbara Bush is hordott, Becky Blasband pedig a Bon Jovival és a Matchbox 20-vel is zenélt.

Az első szériák egyikének emlékezetes arca volt még Pedro Zamora, a homoszexualitását nyíltan vállaló AIDS-beteg, aki az utolsó adás után néhány órával hunyt el – lakótársa, Judd Winick pár évvel később egy többszörösen díjazott képregényben, a Pedro and Me-ben állított neki emléket.

Ott volt aztán többek között Jacinda Barrett színésznő is, akit jelenleg a Bloodline című sorozatban láthatunk, előtte a Zero Hour-ben kapott komolyabb szerepet, miközben például a Briliáns elmék-ben és a Gyilkos hajszá-ban is feltűnt pár epizódban. Filmek közül benne volt a Bridget Jones: Mindjárt megőrülök!-ben vagy a Szégyenfolt-ban, mindehhez a The Real World 1995-ös, Londonban játszódó szezonja volt az ugródeszka.

Minden évadban másik városban

A The Real World-ben ugyanis a szereplők nem egy házba, hanem egy városba voltak összezárva, a konkrét közös lakhelyükről ki-bejárhattak. A készítők a helyszíneket állandóan váltogatták, így az adott miliő is fontos szerepet kapott: az első évad New Yorkban, a második Los Angelesben, a harmadik pedig San Franciscóban játszódott; később a műsort más kontinensekre is átvitték, London mellett például Párizsban és Sydney-ben is összeköltözött pár fiatal. A legutóbbi, 32. évadnak megint egy amerikai város, Seattle adott helyet.

Előzetes a legutóbbi szezonhoz:

Miután a versenyzők nem voltak elzárva a külvilágtól, óhatatlanul előálltak olyan helyzetek, amelyekre nem tudtak felkészülni az alkotók – így közvetlenül a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után sem forgott a kamera, hagyták, hogy a játékosok megemésszék a történteket.

Bunim és Murray eredetileg egyébként konkrét elképzelésekkel indultak neki a forgatásnak, előre megírva a főbb irányvonalat, de aztán rájöttek, hogy az már önmagában is elég érdekes lehet, ha összeeresztenek hét-nyolc, teljesen különböző embert. Az első szezonban az volt a résztvevők egyetlen feladata, hogy mihamarabb találjanak maguknak valami munkát egy számukra idegen városban.

A műsorban persze – műfajához híven – akadt jó pár botrány is, a keményebb sztoriként lapozzon a következő oldalra!