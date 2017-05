Igen különös volt George Clooney szülinapi tortája

A sztár május 6-án ünnepelte 56. születésnapját, amely alkalomból felesége, Amal az elmúlt hétvégén meglepetésbulit szervezett a számára londoni otthonukban. Olyan sztárbarátokat hívott meg, mint Cindy Crawford és férje, Rande Gerber. Csak a szülinapi torta ne lett volna olyan ízléstelen!

Clooney és Gerber régi barátok, olyan jóban vannak, hogy létrehoztak közösen egy tequilamárkát is, a Casamigost, így nem csoda, hogy a pár azonnal odarepült Los Angelesből Amal hívására. Mivel Gerbernek is nem sokkal azelőtt volt a szülinapja, így tulajdonképpen duplán ünnepeltek.

Happy birthday to one of the classiest guys we know! Cindy Crawford (@cindycrawford) által megosztott bejegyzés, 2017. Máj 6., 09:01 PDT

A meglepetés pedig az E! Newsnak árulkodó forrás szerint abszolút bejött. „Amal mindent elrendezett, Rande és Cindy akkor lepték meg George-ot, amikor szombaton hazaérkezett. Amikor George a felhajtóra ért, Rande az ő fűnyíróján csücsülve bukkant fel a bokrok közül a kocsija mellett, Cindy pedig közben a közelben friss virágokat nyesegetett. George totál meg volt lepve!" – mondta el a bennfentes, aki szerint a partin csak néhány közeli barát volt jelen.

Cindy Crawford (@cindycrawford) által megosztott bejegyzés, 2017. Máj 7., 16:15 PDT

A baráti házaspár ugyanakkor több fotót is megosztott az Instagramon a csodás eseményről, így mi is kaphatunk egy kis ízelítőt belőle. Sőt „megcsodálhatjuk" azt a borzalmas tortát is, amit a nagy napra Amal Clooney készíttetett férjének (és Gerbernek).

Celebrating our Birthdays @casamigos style. Thanks for the cool cake Amal. #houseoffriends Rande Gerber (@randegerber) által megosztott bejegyzés, 2017. Máj 8., 06:43 PDT

A sütemény a Casamigos Tequila egyik bárpultját formázza, és még a két barát is látható rajta piciben. A tortán az egyértelműség kedvéért a „Boldog szülinapot az amigóknak!" felirat is olvasható. Sajnos a közös képek közül Amal Clooney egyikre sem került fel – biztos mindig ő fényképezett. De az is lehet, hogy mindenórás terhesen már nem akart szerepelni a fotókon. Szintén az E! News forrása árulta el ugyanis, hogy az asszony ugyan csak a jövő hónapra van kiírva, de az ikrek gyakran érkeznek korábban, így a Clooney házaspár is erre van felkészülve.