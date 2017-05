Ha Pápai Jocira fogad, és nyer, nagyot kaszál

Ma, május 9-én kezdődik a 62. Eurovíziós Dalfesztivál Kijevben, az idei magyar induló Pápai Joci. Több fogadóiroda nyerési esélyeit összehasonlítva úgy tűnik, hogy nem magyar nyertes lesz, hanem olasz, viszont a volt megasztáros legalább bejut a nagydöntőbe. Nézzük a számokat, a csokornyakkendős gorillát, a lófejű embert és a többi színes-szagos őrületet!

Minden évben téma itthon, hogy ki a magyar induló, miért pont ő képviseli az országot, a vélemények pedig szélsőségesek: van, aki szerint szégyen az adott évben delegált szerzemény, és a szánalmas utolsó hely lesz a jussunk, mások meg ragyogónak, formabontónak és kiemelkedőnek tartják a magyar versenydalt, az előadót pedig szuperesélyesnek. Mondani sem kell, idén sincs ez másképp, újfent megosztó versenydallal vagyunk jelen.

Szokás mondani, hogy a politika is számít, illetve kis országok nem is nyerhetnek, de ez nincs egészen így: 2013-ban Dánia, egy évre rá Ausztria képviselője ünnepelhetett a végén, a kétezres évek elején pedig lett és észt győztest is kihoztak a szavazás során.

A magyar indulók esetében az átlagosnál is többen várták Rúzsa Magdi jó helyezését (ő végül 9. lett épp tíz évvel ezelőtt), Wolf Katit egyenesen a dobogóra várta a legtöbb magyar (22. helye egyértelműen csalódás volt). ByeAlex Kedvesem című dala volt talán a leginkább megosztó, de a döntőbe jutás és ott a 10. pozíció mindenképp siker, egy évre rá Kállay-Saunders András (Running) 5. helye pedig még jelentősebb tett. Ennél jobbat csak Friderika ért el, ő negyedik lett, de mivel 1994-ben még jóval kevesebb ország indult a versenyen, a Running eredménye kiemelkedő.

Két éve Boggie ment ki, 20. helye feledhető, tavaly pedig Freddie-től vártak sokat a magyar tévézők, de csak 19. lett: haragosan és csalódottan nyilatkozta a verseny után, hogy szerinte a Pioneer ennél sokkal többet ér, és ha tudja, hogy hátul végez, akkor ki sem megy.

Olasz győzelem?

De a rövid múltidézés után térjünk rá az idei mezőnyre! Nagyon úgy néz ki, hogy Francesco Gabbani – Occidentali's Karma című dala nyer, de minimum dobogós. A fogadóirodáknál ez a legnagyobb favorit, annyira, hogy nem is nagyon éri meg kockáztatni: van olyan, amelyik 10 euróra csak 16-ot fizet, de a többi sem ad 17-nél többet, ha az olaszos temperamentummal, széles vigyorral, derűvel előadott nóta nyer, amelynek a klipjében még egy csokornyakkendős gorilla is idétlenkedik. Pár órával az első elődöntő előtt 7,4 millió megtekintésnél jár a szerzemény, amely nyilván minden Eros Ramazotti-rajongónak ajándék (olasz szöveg, kicsit rekedt hang). Nézze meg:

A fogadóirodáknál a dél-európai versenyzők állnak jól, a mezőnyből szerintük kiemelkedő olasz után egy portugál versenyző jön a listán. Számunkra ez teljes rejtély különben, Salvador Sobral Amar Pelos Dois című dala nem egy kiemelkedő sláger, az előadó pedig nem különösebben jóképű, sőt, egyenesen zavarodottnak tűnik. Mindenesetre az álmosító, lassú dalát 1,4 millióan már megnézték, és minden feltett euróra hatot-hetet kapunk, ha ő nyer. Tekintse meg alább!

Utánuk a svéd és a bolgár induló található a listán, a fogadóirodáknál ha most feltesz valamelyikre 10 eurót, 100-130 jön vissza, amennyiben nyer. A svéd Robin Bengtsson I Can't Go On című dalát itt találja, nem túl izgalmas diszkózene:

A bolgár Krisztian Kosztov is az élmezőnyben végezhet a fogadóirodák alapján, a Beautiful Mess valamiért bejön a tévéző szavazóknak – annak ellenére, hogy kicsit tartunk tőle, hogy páran elalszanak majd alatta:

Döntőbe juthat Pápai Joci

Az első négy helyre tehát férfi előadót várnak, rájuk fogadva lehet nyerni a legkevesebbet – ez talán összefügghet azzal a vélekedéssel, hogy a női szavazók aktívabbak tévéshow-k esetén. Csakhogy tavaly óta már nemcsak a tévé előtt ülő Mari néni, Klaus és Björn bácsi voksa számít, hanem a szakmai zsűrié is. Minden országból öt zeneipari szakember szerepel a nemzeti zsűriben, a magyar közmédia csapatában Molnár Ferenc Caramel énekes, dalszerző, A Dal zsűritagja; Závodi Gábor dalszerző, producer; Király Viktor énekes, dalszerző; Zséda énekes, A Dal zsűritagja; valamint Várallyay Petra zeneszerző, előadó értékeli a produkciókat.

Pápai Joci győzelme hatalmas meglepetés lenne, és aki rá fogadna, nagyot kaszálna. Az irodáknál jelenleg 1 euróra 150-et is lehet kaszálni, de van olyan, amelyik csak 101-et vagy 126-ot fizet, ami szintén nem rossz hozam. Ezek alapján a magyar induló a középmezőnyben végez majd: valószínűleg továbbjut az elődöntőből, és valahol a 15-20. hely környékén lesz a legvégén. Ezt persze nem mi mondjuk, hanem a Bet365, az Unibet, a Betfair Sport és a többi cég szakértői. Itt a dala, ha még nem hallotta volna:

Ha szeretünk nagyot kockáztatni, és nagyot nyerni vagy veszíteni, akkor a cseh, az albán, a San Marinó-i vagy a máltai indulóra tegyünk sok pénzt, mert az ő – igen valószínűtlen – győzelmük esetén négyszázszoros összeg jelenik majd meg a bankszámlánkon.

A nagyszínpadnak iszonyatos ereje van

Az énekes tiszteletére a kijevi magyar nagykövetség hétfő este közönségtalálkozóval egybekötött fogadást adott. Pápai Joci és csapata itt a helyi magyar nemzeti kisebbség képviselőivel is találkozott, akiknek a szavazatára számít, hiszen ők a szabályok szerint – külföldi állampolgárokként – voksolhatnak rá.

„Az első kijevi nagyszínpadi próbán a hangot próbáltuk be. Nagyon fontos volt nekem az, hogy előbb a hangot lőjük be, amin én folyamatosan változtattam is. Emiatt az első próbán nem tudtam másra figyelni. A második próbáig volt pár nap ezt feldolgozni, ezért akkor már a gesztikulálásomon és a kamerával való kapcsolatomon dolgoztunk. A kameraállásokon kértünk is pár változtatást aszerint, hogy mit szeretnénk láttatni. Ennek a dalnak a lelke ugyanis a nő és a férfi kapcsolata, az az intimitás, ami köztük van. Még mindig maradtak apró finomítások, mi viszont tovább gyakorolunk, azon vagyunk, hogy a legjobbat tudjuk nyújtani” – összegezte Pápai Joci felkészülésének eddigi folyamatát, hangsúlyozva, hogy a nagyszínpadnak iszonyatos ereje van, először kicsit meg is ijedt tőle.

A városban felismerik Jocit

A múlt héten a magyar versenyző fellépett a rajongók számára létesített EuroClubban és a Kijev főutcáján, a Krescsatikon kialakított Eurovision Village színpadán is. Utóbbin elsőként léptek fel két számmal, egy magyar népdallal és versenydalukkal, az Origó-val. „Annak ellenére, hogy elsőként fellépni nem hálás, mégis éreztük, mekkora szeretet árad felénk a közönségből” – mondta el benyomását az énekes, hozzátéve, hogy az EuroClub-beli fellépésen, amelyen majdnem minden versenyző ott volt, és egy öltözőben öltöztek, szintén nagyon jól érezte magát.

Elmesélte, hogy a városban felismerik őt. „Sokan fotózkodnak velem, átölelnek, puszit kérnek, sok szerencsét kívánnak. Az emberek kedvesek, fantasztikusan szép Kijev belvárosa, hatalmas élet van benne, jók az ételek, és még az árak is elfogadhatók. Mindenkinek, aki szeret utazgatni, ajánlom, hogy látogasson el ide” – tette hozzá.

Az Eurovíziós Dalfesztivál első elődöntője kedden este lesz, Pápai Joci a második elődöntőben, csütörtökön lép színpadra, a nézők 20.30-tól követhetik figyelemmel a műsort a Duna Televízióban, valamint a Mediaklikk.hu oldalon. A verseny döntőjét szombat este rendezik meg.