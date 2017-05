Mádai Vivien elég merész ígéretet tett

Mádai Vivien és Csipa közös tetoválást varrat, ha megnyerik A Nagy Duett-et.

A páros a FEM3Café vendége volt, a beszélgetés közben pedig szóba jött, hogy Mádai Vivien is varrathatna magára pár tetoválást. Most, hogy egyre közeledik a döntő, kacérkodnak a gondolattal, hogy nyerhetnek is, erre az esetre pedig fogadalmat tettek.

"Ha a Jóisten úgy akarja, és eljutunk a végéig, akkor csináltatunk egy közös tetkót. Hát ez most már csak a nézőkön múlik" - mondta a műsorvezető, de mint kiderült, igazi tetoválást mégsem vállalna be Csipával, egy olyan mintát viszont, ami idővel fokozatosan lekopik, simán csináltatna - persze csak abban az esetben, ha megnyerik A Nagy Duett idei szériáját.