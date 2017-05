Honnan jött Pápai Joci, és mit csinált az Eurovízió előtt?

Pápai Joci képviseli Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, május 11-én lép először színpadra Kijevben. Az énekes nagyon bízik az Origóban, a dal refrénjét már nemcsak itthon, hanem külföldön is jól ismeri a közönség. A második Megasztár-ban ismerték meg a nézők, de hosszas szünetek is voltak a munkásságában. Honnan indult Pápai Joci, milyen dalokat ismerhetünk még tőle, és mit akar üzenni az eurovíziós dalával?

Az 1981-es születésű énekes Tatán született, már gyerekként is érdekelte a zene, az éneklés. Bátyja hatására már négyévesen elkezdett gitározni, dalokat írni, és mint az Origónak korábban mesélte, beleszületett egy autentikus cigányzenekar életébe, amit az édesapja vitt.

"Hetvenen álltak fel egyszerre a színpadon énekelni, táncolni, ott azért voltak energiák. Olyat műveltek, hogy az a világon bárhol megállta volna a helyét" - mondta. Úgy emlékszik, hogy nagyon szép gyerekkora volt, és bár nem voltak mindig kiegyensúlyozott anyagi helyzetben, a szeretet mindig élt.

Fejlődése során hatással volt rá a 60-70 évek zenéje, a rock, a pop, a soul és az R&B stílus, a zenélés mellett a sport lett a másik nagy szenvedélye.

Nehezen futott be

Nagyobb közönség előtt 2001-ben mutatkozott be, akkor jelentkezett az Üstökös című tehetségkutatóba. A verseny nem hozta meg a várt sikereket, így négy év múlva újra próbálkozott: 2005-ben a TV2 Megasztár című műsorában tűnt fel. Először bekerült az első százba, majd a legjobb ötvenbe is, de a döntőbe már nem szavazta be a zsűri. A közönség szavazatai alapján vigaszági döntős lett, akkor egy új, saját szerzeményt adott elő Adj erőt! címmel, de újra elbukott, ismét kiesett a versenyből.

"Nagyon felpezsgett körülöttem az élet megint, és én erre vágytam. Már elveszni éreztem ezt a dolgot, gondolkodtam, hogy mennyire jó lett volna, ha bekerülök, mennyire tudtam volna neki örülni" – mondta a visszatéréskor a TV2-nek. Csalódott volt, amikor kiesett, de akkor sem adta fel, tudta, hogy a zene mellett kell maradnia.

Bár a verseny nem hozta meg a várt eredményt, a Magneoton lemezkiadó felfigyelt rá, és szerződést ajánlottak fel neki. Elkészült az Adj erőt! című kislemez, amit a Ne nézz így rám! maxi követett, majd a boltok polcaira került bemutatkozó albuma Vigaszdíj címmel.

Az elmúlt években többször dolgozott együtt Majkával, a Nélküled-et is együtt készítették, mint ahogy a Nekem ez jár, a Senki más és a Mikor a test örexik is közös szerzemény – utóbbi közel 13 milliós elérésnél jár a YouTube-on. Caramellel is dolgozott együtt, az Elrejtett világ 2015-ben debütált.

Az énekes nem volt folyamatosan a figyelem középpontjában, 2011-ben, a kisfia születése után például sokáig nem vállalt fellépéseket, több időt akart tölteni a családjával.

"Négy éven keresztül nem nagyon szuperáltam önálló produkcióval, ez azért volt, mert visszavonultam. Nagyon nagy hajtás volt 2005-től 2010-ig az életemben, közben lett két gyönyörű gyermekem, az elsőt nem nagyon ismertem két és fél évig, és megígértem magamnak, hogy ha születik egy második, akkor szeretném ismerni, és ott szeretnék lenni minden fontos pillanatnál" - mesélte.

Máig a családja a legfontosabb számára, az eurovíziós út előtt azt mesélte, hogy a legnehezebb az lesz neki a verseny ideje alatt, hogy nem találkozhat a gyerekeivel és a feleségével, sosem voltak távol egymástól ennyi ideig.

A közönségnek az utóbbi időszakban többször megmutatta lazább énjét is, szerepelt ez Ezek megőrültek! című vetélkedőben, ahol vállalta a csúszás-mászást, bolondozást. "Megismerték az emberek a bolondos, hétköznapi oldalamat, látták, hogy milyen vagyok, amikor egy lapáttal szaladgálok csúszós talajon. Szeretem elengedni magam, az őrült Pápai Jocit is ugyanúgy szeretem, mint a komoly érzelmeset" - mondta.

Később feltűnt Majka 50 milliós játszmájá-ban is: a kvízműsorba a feleségével érkezett, szépen meneteltek előre, de egy kérdésen 34 milliót buktak - erről itt olvashat.

Megújulva tért vissza

A Dal 2017 színpadára teljesen megújulva érkezett, zeneileg és külsőleg is teljesen más világot képviselt, mint korábban. Visszanyúlt a gyökereihez, az autentikus cigányzenét modern elemekkel ötvözte az Origo című dalban. Pápai Joci a dalválasztó műsor harmadik válogatójában lépett először színpadra, ahol a zsűri és a nézők szavazatai alapján a második helyen végzett, az elődöntőben első lett, majd a döntőben ő kapta a legtöbb szavazatot, maga mögé utasítva többek közt Tóth Gabit, Radics Gigit és Kanizsa Ginát.

A dalban, mint mesélte, végig érezte az erőt, a gyökereihez sikerült visszanyúlnia, a verseny alatt pedig mindig kizárólag saját magára figyelt.

"Számomra ez egy életmű, az egész életemet összefogja ez a dal. Mindent én szereztem, és mindent ki tudtam magamból írni, ahogy akartam. A fájdalom, a bolyongás, a sértettség, az összefonódás és a zene szeretete, támasza az életemben mind fontos dolgok voltak, és mind benne vannak. Elcsépelt dolog lehet sokak számára, de az üzenet a remény. Semmi esetre sem szabad feladnunk, harcolnunk kell az álmainkért, vágyainkért. Nekem beteljesedett mindez, egy álom vált valóra" - mondta.

Biztos vagyok benne, hogy sokan szóvá teszik, hogy egy roma származású ember megy az Eurovízióra, de direkt nem olvasok kommenteket. Úgy érzem, egy nagyon nagy áttörés Magyarország részéről, hogy romaként ilyen bizalmat kaptam, és ennek a pozitív részét kell nézni. Én vagyok az első roma fiatal, aki az országot képviseli, és örülök, hogy ilyen sokan álltak eddig is mögöttem" - mesélte azokról, akik támadják, és nem szorítanak neki.

Dalát már előadta egy kisebb közönség előtt Amszterdamban, az Eurovíziós Dalfesztivál hivatalos előbuliján, az eseményen 35 énekes lépett fel. "Mint mondta, nem akar nagyképűnek tűnni, és nem is szeretne esélyeket latolgatni, de úgy érezte, nagyon szereti a közönség az Origót. "Akkora sikere volt a dalnak, hogy miután elköszöntünk, és lejöttünk a színpadról, hiába konferálták volna a következő csapatot, nem tudtak kezdeni, mert még mindig az én dalomat énekelték. Addig énekelték a refrént, míg vissza nem mentem" - mesélte.

Pápai Joci már napok óta Kijevben készül a versenyre, először május 11-én, vagyis ma este lép színpadra. "Ennek a dalnak a lelke ugyanis a nő és a férfi kapcsolata, az az intimitás, ami köztük van. Még mindig maradtak apró finomítások, mi viszont tovább gyakorolunk, azon vagyunk, hogy a legjobbat tudjuk nyújtani" - mondta Kijevben a próbák után.

Az Eurovíziós Dalfesztiválon idén 42 ország szerepel, az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a részt vevő országok zsűrijei, valamint a közönség szavazatainak összesítése adja ki a sorrendet.

A döntőbe juthat

Pápai Joci győzelme hatalmas meglepetés lenne, és aki rá fogadna, nagyot kaszálna a fogadóirodák szerint. Az irodáknál jelenleg 1 euróra 150-et is lehet kaszálni, de van olyan, amelyik csak 101-et vagy 126-ot fizet, ami szintén nem rossz hozam.

Ezek alapján a magyar induló a középmezőnyben végez majd: valószínűleg továbbjut az elődöntőből, és valahol a 15-20. hely környékén lesz a legvégén a Bet365, az Unibet, a Betfair Sport és a többi cég szakértői szerint - az indulók esélyeiről itt olvashat bővebben.