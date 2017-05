Bár kiestek nyolcan, Pápai Joci hátrébb csúszott a fogadóirodáknál

Csak a 20. helyen jegyzik, de így lehet meglepetést okozni az Eurovíziós Dalfesztiválon. Belgium akkorát ugrott, mint Javier Sotomayor 1993-ban: biztos kiesőnek vélték, de Blanche továbbjutott, és már 4. a listán.

Korábban egy nagyobb cikkben az esélyekről írtunk: a 2017-es Eurovíziós Dalfesztivál első elődöntője előtt pár órával a legnagyobb fogadóirodák ajánlatait összegző oldal szerint a magyar versenyző a 17. volt az esélyesek listáján, 42 indulóból. Május 10-én nyolcan kiestek, és a logika azt diktálná, hogy ez azzal jár, hogy 2-3 helyet javít a magyar versenyző az esélyességi listán: ehelyett most épp a 20. Hogy lehet ez?

A lista állandóan változik, attól függően, melyik iroda milyen információkhoz jut. Tavaly változott a szavazás menete, már nem csak a tévézők voksolnak, hanem minden érdekelt országból egy-egy zsűri is. A fogadóirodák (18 szerepel a táblázatban) bizonyára szoros kapcsolatban vannak a szervezőkkel, zsűritagokkal, zenészekkel, követik a helyi reakciókat, így módosul a lista.

Javultak a portugál, belga, svéd esélyek

Továbbra is úgy néz ki, hogy az olasz Francesco Gabbani Occidentali's Karma című dala nyer majd a végén, de minimum dobogós. A fogadóirodáknál ez a legnagyobb favorit, annyira, hogy nem is nagyon éri meg kockáztatni: az első adásnapon volt, amelyik 10 euróra csak 16-ot fizetett, de a többi sem adott 17-nél többet. Ma délutánra már 20-21 eurót kapunk, ha 10-et felteszünk rá.

A zavarodott, félénk művészember, a portugál srác nagyon feljött rá, tegnap még 60-70 eurót lehetett nyerni 10 ellenében, ha ő a befutó – mára már csak 27-28 adnak, azaz kúszik fel dermesztő tempóban. De nem is az ő esélyei javultak meghökkentően, hanem a belga lányé is, aki amúgy egy kellemes kis dallal jött: Blanche City Lights című nótája bő egy napja még négyszázszoros szorzóval szerepelt, most pedig csak 15-20-szoros összeget adnak, ha övé a végső diadal. Nagyjából egy nap alatt jött fel az utolsó helyről a negyedikre, ez a bravúr!

Pápai Jocinak nyilván sokan drukkolnak itthon és pár környező országban. Ő tegnap 100-150-szeres pénzt hozott volna a kockáztatni merő fogadónak, mára annyiban változott a helyzet, hogy van iroda, amely 200-szoros szorzóval adja, azaz 10 euróra kétezret ad, pedig Joci azóta fel sem lépett, és aligha okozott galibát kinn. Inkább arról van szó, hogy pár esélytelennek hitt ország továbbment mégis (például Belgium), és ők előztek a magyar elé. Az Origo című dal csütörtök este lesz színpadon, ha továbbjut, akkor az összesítésben 20. helyről is elmozdulhat a magyar énekes a fogadóirodáknál.