Miért vergődik a Házasság első látásra több kapcsolata?

A jelentkezők közül nyolc szinglit választottak ki az RTL Klub műsorának pszichológusai, így négy páros mondta ki az igent a Házasság első látásra első részeiben. Rita és Zoli házassága már az esküvőn veszni látszott, azóta a válás is zajlik, de három páros továbbra is igyekszik bizonyítani, hogy kizárólag tudományos alapokon, szakemberek véleménye és tesztek alapján, ismeretség nélkül is meg lehet találni az igazit. De mennyire illenek össze ezek a párok, és mit láthattak bennük a szakemberek?

Rita és Zoli

Már első látásra sem stimmelt valami, Rita bár mosolyogva közelített a neki szánt férfi felé az esküvőn, legbelül azt érezte, hogy nem való neki Zoli. Nem tetszett neki a testtartása, a külseje, és hiába próbálkozott nála a férj, már a lakodalomban is elutasító volt vele szemben. Ritát még a szülei is figyelmeztették, hogy hagyja abba a nyavalygást, és adjon egy esélyt a dolognak, de nyilvánvalóan ő már az első percben eltökélte, hogy neki nem kell ez a pasi.

Zoli hiába próbálkozott, mindig csak elutasítást kapott, egy ponton ő is érezte, hogy ennek a nőnek bizony nem jön be. A nászút az adások alapján borzalmasan sikerült, nem találták a közös témákat, a férj pedig állította, hogy Rita nem azért ment el vele az útra, hogy megismerje, hanem azért, mert nem akarta, hogy a család, a barátok, majd a nézők is rossz szemmel nézzenek rá - ezen persze a feleség jól megsértődött, és onnantól kezdve menthetetlennek tűnt a kapcsolat.

A párizsi napok után két pszichológus igyekezett közelebb hozni őket egymáshoz, de addigra már olyan mély volt a szakadék, hogy ez nem sikerült: a feleség úgy döntött, hogy beadják a válási papírokat. Rita férfiasabb pasit várt, esélyt sem adott párjának, hogy bizonyítson, pedig külsőre pont összeillettek, és Zoli talán lelkileg is a társa lehetett volna - de nem kellett neki.

Lilian és Balázs

Az esküvőn még biztatónak tűnt a helyzet, bár Lilian már akkor odasúgta az anyjának, hogy nem tetszik neki a férj fogsora és a vidékies beszéde, Balázs pedig meglepődött az ara durván mély hangján. Külsőre összeillő páros, nagyjából be is jöttek egymásnak, és nagy reményekkel indultak el közösen Tenerifére, de ott már közel sem volt minden tökéletes.

Balázs hiába próbálkozott, születésnapi meglepetéssel is készült a feleségének, Lilian elutasító volt vele, és úgy megsértette (leparasztozta), hogy hazatérve azt mondta a srác, hogy el akar válni. A hazai környezet közelebb hozta őket egymáshoz, egyre több közös pontot találnak, az Ajkán töltött hétvége pedig nagyon jól sikerült: Lilian egyre szimpatikusabbnak látja párját, néhány puszi csattant el eddig, és engedte, hogy a férje megfogja a kezét.

A pszichológusok szerint hasonló típusú emberek, sok közös vonással, úgyhogy idővel össze fognak szokni, és működni fog a házasság - most épp úgy tűnik, hogy tudatosan tesznek is azért, hogy ez sikerüljön.

Adrienn és Doma

Ennél a párnál épp a testi kapcsolat kialakítása az, ami mély szakadékot állított: Doma már rég ágyba bújt volna a feleséggel, Adrienn viszont elutasító, hallani sem akar a szexről, amíg nem érzi, hogy férjének ő az igazi nő, az egyetlen, az imádott. Az esküvőn nagyon megtetszettek egymásnak, ránézésre ők tűntek a leginkább passzoló párosnak a négyből, és a nászútjuk is nagyon jól sikerült: jól érezték magukat együtt, közösen tervezték a programokat, és egyre közelebb kerültek a másikhoz.

A dolgok hazatérve kezdtek tönkremenni, Adrienn kis lakásába költözött Doma, a hétköznapok pedig mindkettőjüket elsodorták, mindenki a saját munkájára és sértettségére koncentrál, nem törődnek egymással. Doma már ki is mondta, hogy ha döntenie kellene, most kiszállna, annyira nem találta meg a kapcsolatban, amit keresett.

Ennek ellenére még kitartanak egymás mellett, van még pár rész a műsor végéig, talán péntekig még megváltozik az állás, és összecsiszolódnak.

Kinga és Robi

A menyasszonynak állítólag nem volt sok kikötése a leendő férjjel kapcsolatban, azt viszont semmiképp nem akarta, hogy a párja kopasz legyen. Erre Kinga kapott a műsor szakembereitől egy kopasz pasit, aki ráadásul húsz évvel idősebb nála, nemrég vált el, és van két felnőtt gyereke. Kingát nem nyűgözték le ezek az infók, és azzal a másfél órás tánccal sem tudott mit kezdeni, amit a férj bemutatkozásul szánt neki a lakodalomra.

Robi már az esküvőn szerelmes bókokkal halmozta el a feleséget, akit ez borzasztóan zavart, a lila ködben pedig észre sem vette, hogy mennyire nem jön be Kingának (pedig a tipikus nagyvárosi csajtól egyelőre elég távol áll a vidéken élő, negyvenes pasi). A pszichológusok szerint a lányhoz pont ilyen pár illik, de egyelőre még többet hangoztatja, hogy mi nem tetszik benne, és a házasság elején alig volt pár kedves szava a férjéhez - Robi kezdte is visszasírni az exét, bűnbánó üzenetet küldött neki, míg Kinga ágyán ücsörgött a nászút után.

Lassan alakul a kapcsolat itt is, a férfi házában felszabadultabbak, nyitottabbak lettek, az éjszakát is egy ágyban töltötték, és majdnem megvolt az első szex is - ezek szerint mégis vonzza Kingát Robi, és a műsor szakértője szerint inkább a külső, családi nyomás az, ami eddig távol tartotta tőle.