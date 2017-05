Napi magyar gyerekműsor indul az M2 csatornán

Május 29-én indul a Hetedhét kaland az M2 műsorán.

Hosszú szakmai munka és nemzetközi trendek vizsgálata után indul a Hetedhét kaland az M2 műsorán. A cél egy olyan műsor elkészítése volt, mely a gyerekek igényeit figyelembe véve, organikusan illeszkedik az M2 csatorna ars poeticájához. Így született meg az erőszakmentes, barátságos, szórakoztató és ismeretterjesztő Hetedhét kaland, amit május 29-én indít útjára a közmédia M2 gyerekcsatornája - közölte az MTVA.

A műsorban központi szerepet tölt be a tudomány, valamint a kultúra, a környezetvédelem és a szórakoztatás is. A Hetedhét kaland műsorvezetői a most debütáló Varga Ádám, valamint Trömböczky Napsugár, aki már a Hetedhét gyerekhíradó műsorvezetőjeként ismert.

A Hetedhét kaland célzottan a 4-12 éves korosztályhoz szól, hétfőtől péntekig lesz látható 16.25-től, az M2 műsorán.