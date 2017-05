Régi műsorával tér vissza Sebestyén Balázs a képernyőre

Sebestyén Balázssal tér vissza május 15-től az RTL Klub az 1 perc és nyersz.

Az 1 perc és nyersz! legújabb évadában több újdonsággal találkozhatnak majd a nézők. Az új játékok mellett lesznek párbajok is, ahol az idő mellett egy játékostárssal is versenyezni kell. Az idei év másik újdonsága, hogy az egyéni és páros játékosok mellett családok is ringbe szállnak majd az akár 10 milliós fődíjért.

Továbbra is olyan ügyességi feladatokat kell megoldaniuk a versenyzőknek, melyekhez a mindennapi életben használt tárgyakat kell felhasználniuk, így ezeket bárki kipróbálhatja, gyakorolhatja akár az otthonában is. A versenyzőknek most is csak 1 perc áll rendelkezésükre, hogy a feladatot sikeresen teljesítsék.

A versenyzőknek három élete van, tehát ha egy versenyszám nem sikerül elsőre, akkor még kétszer újra nekifuthatnak. Összesen 10 szint van, ebből három szinten garantált a nyeremény. Ha egy garantált szintet teljesít a játékos, akkor azt az összeget már biztosan hazaviheti -a ki teljesíti valamennyi játékot, hazaviheti a 10 millió forintos fődíjat.