Elütötték egy krimisorozat kaszkadőrét a forgatáson

A Hawaii Five-0 egyik kaszkadőrét elütötték a forgatáson, a karrierje valószínűleg véget is ért a súlyos baleset után, emiatt perli a gyártókat.

A Hawaii Five-0 főszereplőjét, Alex O'Laughlint helyettesítette egy veszélyes üldözéses jelenetben Justin Sundquist kaszkadőr, amikor a történetben szintén szerepet kapott autó elütötte.

A férfi súlyosan megsérült, most pedig perli a sorozatot adó CBS-t és a gyártásban részt vevő cégeket, szerinte a hektikus forgatási rend, valamint a biztonsági megbeszélések hiánya eredményezte a balesetet.

A vádiratban arról is szó esik, hogy a produkciónak az a munkatársa, akinek a biztonságért kellett volna felelnie, éppen gyógyszerek hatása alatt állt, emiatt nem tudta megfelelően átlátni a helyzetet.

Sundquist karrierje kaszkadőrként valószínűleg véget is ért a balesettel, korábban több mint 120 filmbe és sorozatba segített be, idén például Tom Hiddleston dublőre is volt a Kong: Koponya-sziget-ben.