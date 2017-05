Jól berúgott a szinkronmunkához a színész

Nem lehet mondani, hogy Justin Roiland nem vette komolyan a Rick and Morty alkoholista tudósának a szinkronizálását, a megfelelő alakításhoz jól berúgott.

Az Adult Swim rajzfilmsorozata, a tengerentúlon lassan kultstátusba emelkedő Rick and Morty egy alkoholista tudósról és kevésbé jó képességű unokájáról szól, mindkét címszereplőnek Justin Roiland adja a hangját.

Mint azt a másik alkotó, Dan Harmon elmondta, Rick a legtöbb helyzetben alkoholistaként is jól működik, a harmadik évad negyedik epizódjában azonban rettentően szétesik a piától, ezt akarták valahogy érzékeltetni a szinkronban is.

Harmon erre azt tanácsolta Roilandnak, hogy valóban rúgjon be, amit a szinkronszínész készséggel meg is tett, sőt kicsit túl is teljesített: a negyedik tequila meg némi sör után a kollégái már próbálták leállítani, de ő mindenkit elküldött melegebb éghajlatra.

Itt az egész videón, két percet bőven megér: