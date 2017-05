Már biztosan lesz új sorozat a régi szappanoperából

Örülhetnek a Dinasztia rajongói, a CW a pilot alapján megrendelte a sorozatot is az új változatból.

A CW megrendelte a Dinasztia új verzióját, A narancsvidék-et és a Gossip Girl-t is közösen jegyző producerpáros, Josh Schwartz és Stephanie Savage új projektjét.

A maga idejében igen népszerű szappanopera eredetileg 1981 és 1989 között ment az ABC-n, kilenc évad, 220 epizód készült belőle.

Akárcsak a Dallas, a Dinasztia is egy olajüzletből meggazdagodott családról szólt, a mostani változat két női karaktert emel ki, Fallon Carrington és leendő anyósa, Cristal kapcsolata áll a középpontban.

A CW emellett bekérte a Valor című háborús drámát is, a következő napokban, hetekben azonban további megrendelések is várhatók, a többi amerikai csatornától is.