Cseke Eszter és S. Takács András idén zsűrizni fog Monte-Carlóban, az On The Spot riporterei közösségi oldalukon újságolták el a felkérést: "Óriási megtiszteltetés, hogy az idén visszatérhetünk a sorozat eddigi legnagyobb nemzetközi sikerének helyszínére: az On The Spot az 57. Monte-Carlói Televíziós Fesztivál zsűrijében" - írták.