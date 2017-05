Most énekel Pápai Joci az eurovíziós döntőért

A magyar énekes a második elődöntőbe került, innen próbál továbbjutni a szombati fináléba. Ha nincs tévé közelében, kövesse velünk az eseményeket, frissítse a cikket tízpercenként!

Május 9-én elkezdődött a 62. Eurovíziós Dalfesztivál Kijevben, az idei magyar induló Pápai Joci. Több fogadóiroda nyerési esélyeit összehasonlítva úgy tűnik, hogy nem magyar nyertes lesz, hanem olasz vagy portugál, viszont a volt megasztáros legalább bejut a nagydöntőbe – erről itt írtunk.

Tavaly 204 millióan nézték a versenyt, az első elődöntőben 18 ország indulója szerepelt, 10 csapat bonthatott pezsgőt. Továbbjutott Moldova, Azerbajdzsán, Görögország, Svédország, Portugália versenyzője, de örülhetett a lengyel és az örmény énekes is. A legvégén már nagyon izgultak a fellépők, kiderült, hogy csatlakozhat a csapathoz a fiatal ausztrál, a ciprusi énekes, illetve a belga lány. Bővebben itt írtunk az első elődöntőről.

Az 1981-es születésű énekes Tatán nőtt fel, már gyerekként is érdekelte a zene, az éneklés. Bátyja hatására már négyévesen elkezdett gitározni, dalokat írni, és mint az Origónak korábban mesélte, beleszületett egy autentikus cigányzenekar életébe, amit az édesapja vitt. Bővebben itt olvashat az életéről. De hopp, ugorjunk a mába!

----------------

20.32. Tatár Csilla bejelentkezett a Március 15. térről, ott kivetítőn lehet nézni majd az elődöntőt. Nagy tömeg nincs, de legalább nem kell hosszú sorokat kiállni egy italért.

20.35. Egy kis múltidézés a start előtt: 2008-ban Csézy, 2009-ben Ádok Zoli bukott el az elődöntőben, a két kudarc pedig annyira visszavetette a magyarok lelkesedését, hogy 2010-ben nem is indultunk. Azóta viszont mindenki továbbjutott: Wolf Katit a dobogóra várta sok hazai tévéző és a közmédia, de csak 22. lett, a Compact Disco pedig 24. Az eredmény láttán sokan fanyalogtak, ByeAlex különös dalát, a Kedvesemet sokan előre temették, de 10. lett, ami szép eredmény. Egy évre rá Kállay-Saunders András az 5. helyre ért be, ami előtt le a kalappal, de aztán megint két olyan döntő jött, ahol nem hagytunk különösebb nyomot: Boggie a 20. lett, Freddie pedig – akit legalább a top tízbe várt a közvélemény – a 19. helyre futott be, igen csalódottan közölte is, hogy ha előre tudja, hogy így alakul, ki sem utazik. Mint látható, néha egy ismeretlen szakállas fickó hoz váratlanul jó eredményt, máskor meg egy országosan ismert, sztárnak számító énekesnő végez hátul, tehát nem könnyű kiszámítani, mi kell az európai (szavazni is hajlandó) tévézőknek, illetve a szakmai zsűriknek.

20.40. Minden országból öt zeneipari szakember szerepel a nemzeti zsűriben, a magyar közmédia csapatában Molnár Ferenc Caramel énekes, dalszerző, A Dal zsűritagja; Závodi Gábor dalszerző, producer; Király Viktor énekes, dalszerző; Zséda énekes, A Dal zsűritagja; valamint Várallyay Petra zeneszerző, előadó értékeli a produkciókat. Korábban csak a tévézők voksoltak, tavaly már zsűri is.

20.54. Rátonyi Kriszta és Freddie kommentátorok is beköszöntek, egy kis sötét odúban, kommentátorállásban dekkolnak két monitor társaságában. Kriszta izgult nagyon kedden, mint elmondta, a keze remegett, de reméli, a hangja nem. Nyugodt lehet ma, az első adást rendben lehozta, bakira nem emlékszünk, és nem volt túl tudálékos sem.

21.05. Az első elődöntő képeit mutatják. „A Pápai Joci fémjelezte Magyarország" – mondta Freddie kommentátor, bocsássuk meg neki, ő nem rutinos tévés szakértő. A műsorvezetők harmonikáznak és furulyáznak épp, mehetnének a Sziget világzenei színpadára.

21.13. Ma is 18 fellépő lesz, 10 megy tovább, Pápai Joci a hetedik lesz. Minden jelenlévő ország szavazhat a többire, csak a sajátjára nem. A szerbek nyitották az estét, és mindenki megnyugodhat, a szélgép tökéletesen funkcionál, a drámaiság és a félmeztelen férfitáncos is megvan, minden a helyén!

21.22. Ausztria egy jóképű legényt küldött, Nathan Trent esélyes a továbbjutásra. Macedonia egy fülbemászó refrénben, a diszkózenében, a hosszú női combokban és a térd fölé érő csizmákban bízik. Jana Burceska után már itt is a máltai előadó, nagyon pörög a show.

21.26. Claudia Faniello végső győzelme nem véletlenül fizetett 400-szoros (!) pénzt a fogadóirodáknál, szép a hangja, de lassú dala elég jellegtelen, szenvedős. Freddie szerint érett nő érett előadását láthattuk, ami „át volt élve". Ha ő mondja!

21.28. A román versenydal, amit egy sármos úrfi és egy csinos nő ad elő, nem nélkülözi a jódlit. Hogy örülhet most Szandi!

21.32. A holland lányok hárman testvérek, a versenydalt apjuk írta, elhunyt édesanyjuk emlékére. Utánuk jön Pápai Joci.

21.40. Megvolt Pápai Joci fellépése is, kannával, tűzcsóvákkal, rapbetéttel, hegedűvel, táncosnővel, kivetített fehér galambbal. Nagy kérdés, mire megyünk vele. Nagy ovációt kapott, és a műsorvezetők szerint a helyben lévők végigtapsolták a dalát - aminek amúgy Origo a címe.

21.47. A dán lány, Anja nagyon csinos, az ír fiú viszont akár lány is lehetne, hangja alapján mindenképp: Brendan Murray magas hangon énekel, nagy beleéléssel, óriási emócióval, az ilyet imádja az átlagos eurovíziós szavazó. Vörös égbolt, hőlégballon mögötte, könnyen továbbjutó lehet.

21.56. San Marino vidám, kedves, de feledhető nótával rukkolt elő, majd Jacques Houdek jött Horvátország képviseletében. Ezernyi koncerten van túl, rutinos, ismert előadó, ma este egy monumentális duettet énekelt saját magával, olaszul és angolul. A végén mintha villámlott volna, esett volna az eső, cikáztak a fények, aztán szivárvány kúszott az égre, egy békés napraforgó-mezőt láttunk. Van, ahol az ilyen show-t simán parasztvakításnak hívják, de kétségkívül nagy hangja van az úrnak.

22.05. Norvégia után Svájc jön, hatalmas sárga ruhában lépett fel az énekesnő. A szélgép rendesen üzemel, a háttérben rózsaszín lépcső megy az égbe, sárga virágok, felhők látszanak, talán lufik, bolygók is, van itt minden, mint a búcsúban. Tipikus eurovíziós dal ez, rózsaszín csokornyakkendős dobossal. Rátonyi Kriszta szerint a próbán nem volt jó, most igen.

Cikkünk folyamatosan frissül, frissítsen 10 percenként!