Házasság első látásra: újabb válásokra lehet számítani

Négy házaspárból csak három jutott el a Házasság első látásra utolsó napjáig, péntek este eldől, hogy működik-e a tudomány, jól válogatták-e össze a műsor pszichológusai a szingli jelentkezőket. Az eddigi nyolc adás alapján nem jósolunk nagy jövőt egyik párnak sem, akárcsak a nászutak, az együttélések sem zajlanak zökkenőmentesen.

Adrienn és Doma

A házaspár egy tökéletesnek tűnő esküvő és egy kellemes nászút után Adrienn kis lakásában költözött össze, a gondok pedig akkor jelentkeztek, amikor visszacsöppentek a hétköznapokba. A feleséget Doma szerint semmi nem érdekelte, csak szalonjának költöztetése, sokkal több figyelmet és segítséget várt volna el férjétől, aki szerint a lány túl önző, és nem lát túl a saját problémáin.

A konfliktus annyira elfajult, hogy a műsor pszichológusaitól kértek segítséget, Adrienn viszont nem tudott uralkodni magán, és a megoldás keresése helyett megsértődve kisétált a szobából, miután odabökte, hogy Domának az a baja, hogy még nem feküdt le vele.

Az utolsó előtti adásban Adrienn már annyira kiborult, hogy hisztizett, csapkodott és ordibált, miközben a férje fejéhez vágta, hogy költözzön el tőle. Egy nappal a döntés előtt (hogy beadják-e a válási papírokat, vagy sem), úgy tűnt, hogy ennek a házasságnak annyi: Adrienn úgy érzi, hogy Doma megalázta és megsértette, a férj pedig – mint az el is hangzott – nem ilyen nőt képzelt el maga mellé. Ha próbálkoznak is a házasság megmentésével, nagy jövőjük biztosan nem lesz.

Kinga és Robi

A férjnek már az első pillanatban nagyon bejött a neki választott feleség, ez azonban nem volt kölcsönös: Kinga túl öregnek tartotta Robit, és nem tetszett neki az sem, hogy elvált, és van két felnőtt gyereke. A barcelonai nászúton ez szóba is került, a nagy lila ködben a férj észre sem vette, hogy a lány nem érez ugyanúgy, mint ő.

Az összeköltözés sem ment problémamentesen, Kinga kis belvárosi lakásában próbálkoztak a közös élettel, de nem kerültek egy hullámhosszra: Robi el is kezdett vágyakozni az exe után, üzenetet írt előző feleségének, hogy bocsásson meg neki. A férj házában és barátja társaságában aztán közelebb kerültek egymáshoz, majdnem megvolt az első szex is, úgy tűnt, hogy valami elindult köztük.

A lány aztán újra elbizonytalanodott, és mivel az anyja is bátorítja, hogy lépjen ki, Kinga szájából el is hangzott, hogy ennek a házasságnak nincs jövője. Ezt tettekkel is rendesen kifejezi, a csütörtöki adásban nagy nehezen Robi is rájött, hogy nem akar tőle semmit a feleség: az autópályán, menet közben hajította ki a gyűrűjét az autóból. Nagyon úgy tűnik, hogy a válás mellett döntenek.

Lilian és Balázs

Az egyik legrosszabbul sült el a nászútjuk a párosok közül, Lilian leparasztozta a férjét, egyértelművé tette, hogy nem jön be neki, és Balázs is azt mondta hazatérve, hogy nem akarja folytatni.

Aztán a saját környezetükben megnyíltak, közelebb kerültek egymáshoz, Lilian óriásit változott: sok időt töltött Ajkán a férjénél, megismerte a családját és a barátait, bejött neki, amit látott.

Eközben a férj bizonytalanodott el, a kezdeti nehézségek miatt távolságtartó, és nem is érti, miért változott meg egyik napról a másikra a lány.

Egy nappal a döntés előtt úgy tűnt, hogy a feleség határozottan a közös élet mellett teszi le a voksát, Balázs viszont egyáltalán nem biztos a dolgában.

Péntek este dől el, hogy együtt maradnak-e az összehozott párok, de valószínűleg nem Rita és Zoli válása lesz az egyetlen a műsorban.