Pápai Joci javított a fogadóirodáknál

Még mindig nem ő az esélyes szombaton, de előrelépett párat a listákon.

Mint korábban írtuk, a második elődöntő előtt a magyar eurovíziós indulót a legismertebb fogadási irodák nagyjából a 20. helyre tették, azaz azt prognosztizálták, hogy bejut ugyan a fináléba, de ott már nem sok vizet zavar. Csütörtökön A Dal 2017 nyertese sikerrel vette ezt az akadályt is: 16 ország küldöttje már kipottyant a versengésből, de Pápai Joci még talpon van.

A május 12-i, délelőtti állás szerint nem kerül a top 10-be szombaton: a fogadóirodák összegzése szerint 15. lehet. Ez persze nem jelent sokat, a verseny előtt egy nappal a belga énekesnőt utolsónak tették, 400-szoros szorzóval, most már negyedik náluk, és csak 20-szoros pénzt fizet a győzelme.

Ha valaki most tenne fel pénzt Papi Jocira, akkor talál olyan irodát, amely 70-szeres szorzóval számol, de olyan is akad, amely 10 euróra kétezret fizet, ami igazán nem rossz hozam (feltéve, ha a magyar nyer). A nagy esélyes továbbra is az olasz Francesco Gabbani, de a fura művészember, a portugál Salvador Sobral könnyen meglepetést okozhat, az ő esetükben minden felett euró csak 2-3 eurót fial.

