Tóth Vera: Minél szebb egy nő, annál jobban félnek tőle a pasik

Tóth Vera negyven kilótól szabadult meg műtétje óta, de úgy érzi, hiába tetszik jobban a pasiknak, egyre inkább tartanak tőle.

"Azt látom, hogy minél szebb egy nő, annál jobban félnek tőle a pasik" - mondta az énekesnő, mikor arról kérdezték, hogy mennyire közelítenek felé a férfiak, mióta ilyen sokat fogyott.

"Egyre inkább érzem a férfiakban a távolságtartást. Nem tudják, hogy hogy jöjjenek oda hozzám, miként szólítsanak meg, nem tudják, hogy adják a tudtomra, hogy szépnek tartanak vagy kedvelnek, gyakran zavarba jönnek. Ezt nem csak akkor érzem, amikor valaki randira szeretne elhívni, hanem gyakran egy teljesen hétköznapi, tét nélküli szituációban is. Különös ez, mivel jó eséllyel indul nálam bárki, aki ismerkedni szeretne - nem feltétlen azért, mert be akarok pasizni, de nyitott vagyok az emberekre, az új barátokra. Bevallom őszintén, a párkapcsolat témakör most nemigen érdekel, magammal foglalkozom" - mondta a Borsnak.

Az énekesnő negyven kilótól szabadult meg a műtétje óta, de továbbra is figyel az egészséges táplálkozásra és a mozgásra, szépészeti beavatkozásra viszont majd szüksége lesz.