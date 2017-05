A többségnek válással végződött a Házasság első látásra

Utolsó adásához ért a Házasság első látásra, három házaspárnak kellett eldönteni, hogy együtt vagy külön folytatják-e az életüket.

Elfogadta a döntést, de reménykedik

Az egy hónapnyi házasság után Kinga és Robi nem okozott nagy meglepetést,

a férj kitarott volna ígérete mellett, és folytatta volna a kapcsolatot, a feleség viszont nemet mondott, visszaadta a gyűrűt. Robi szerint nem a szívére hallgatott a lány, de nem lepte meg a döntés, végig sejtette, hogy ez lesz a vége.

"A mi kis történetünk tulajdonképpen jól végződött, örülök, hogy megismertük egymást és sok jó emlék marad" - mondta a férj, később azt is hozzátette reménykedve, hogy talán hiányozni fog Kingának és megkeresi.

Soós István szakpszichológus szerint döcögve indult a kapcsolat, de lehetett látni azokat a pontokat, ahol elindult valami. Kinga családjának ellenérzései visszahúzták az érzéseket, ennek pedig nyilvánvalóan köze van a váláshoz.

Nem kapta meg, amit várt

Doma és Adrienn kapcsolata sem tűnt rózsásnak, a feleség szerint a probléma egyeten forrása az volt, hogy férje nem fogadta el azt, hogy nem fekszik le vele. Minden veszekedésüket ide vezette vissza, emellett Adrienn nem fogadta el Doma véleményét, nem bírta a kritikát: ordibált, hisztizett, és azt is párja fejéhez vágta, hogy költözzen el.

Egy hónap ismertség után a feleség nem tudta, hogy döntsön, gondolkodási időt kért a pszichológusnál, végül igent mondott.

Doma sokat hezitált az elmúlt egy hétben, és mint mondta, benne letisztultak a dolgok: csodálatosnak látja a nőt, és szívesen igent mondana, viszont a házasságuktól nem kapta meg, amiket várt. Nem volt köztük se bizalom, se szeretet, nem terveztek együtt semmit, és hiába próbálkozott, nem kapott pozitív visszajelzést. Lakótársak, üzlettársak lehetnének szerinte, de a távolság behozhatatlan, így nemet mondott.

A pszichológus szerint a nászúton akadt be a kapcsolat, kialakult a bizalmatlanság, így nem bontakozott ki a szerelem. Mindketten saját sérelmeiket sorolták, nem tudtak ezeken túllépni, pedig a szakértők véleménye alapján jól meglettek volna.

Kavarogtak bennük az érzések

Lilian és Balázs házassága nem indult valami fényesen, a nászúton a feleségnek nem tetszett a neki választott pasi, itthon pedig Balázs mondta ki, hogy szívesen beadná a válási papírokat, úgy megsértette a felesége. A végső döntés előtt kavarogtak bennük az érzések, a kapcsolatban voltak nagyon rossz és nagyon jó pillanatok is.

Az érzelmeik végig hullámoztak az együtt töltött 30 nap alatt, de nekik is meg kellett hozni a végső döntést az utolsó adásban.

A feleség határozott igent mondott, szerinte ki tudják hozni egymásból a maximumot, és kamerák nélkül is kipróbálná, hogy működnek együtt. Balázs mosolyogva hallgatta végig a választ, elmondta, mennyit tett azért, hogy Lilian megnyíljon neki, és mesélt arról is, hogy mennyire besokallt a sok csalódás után. Úgy döntött, hogy ad egy esélyt ennek ő is, nem akar elválni.

A négy házasságból egy maradt meg a műsor utolsó adásában, a többiek mind a válást választották, úgy érezték, nem találták meg számukra az igazit a pszichológusok. Rita és Zoli döntött először a válás mellett, ők már a nászúton eltávoldotak egymástól, meg sem próbálták a kapcsolatot helyrehozni.