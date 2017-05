Alakul az ötödik folytatás is a Trónok harcához

A Trónok harca alapjául szolgáló regénysorozat szerzője, George R.R. Martin bejelentette, hogy öt spin-off is készülhet a tévés széria folytatásaként.

Már korábban beszámoltunk arról, hogy négy folytatáson is agyalnak a Trónok harca készítői, az eredeti könyvek írója, George R.R. Martin most a blogján közölte, hogy egy ötödik spin-offon is dolgoznak.

Azt eddig is lehetett tudni, hogy a négy korábbi spin-offot íróként Max Borenstein, Jane Goldman, Brian Helgeland, illetve Carly Wray jegyzi, az ötödik író nevét Martin nem hozta nyilvánosságra.

Új információ azonban, hogy Martin mindegyik folytatáson rajta tartja a kezét, miközben a könyvsorozat folytatásán is dolgozik. Az HBO korábban azt nyilatkozta, hogy az író csak két spin-offot felügyel, Martin verzióját egyelőre nem erősítette meg a csatorna.

A Trónok harca júliusban a hetedik évadját kezdi, ez már az utolsó előtti etap lesz.